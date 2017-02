Vigyázat, drágább lesz itthon a nyaralás

A Világgazdaság körképéből kiderül, hogy Zalakarosnak például 80 millió forint kiesést kell pótolnia. Ennek érdekében 450 forintról 500 forintra emelték az idegenforgalmi adót, a szemétszállítást pedig, amelyet eddig az önkormányzat fizetett, önköltségessé tették, és az önkormányzat szervezetében takarékoskodnak a kiadásokkal.

A tavaly több mint egymillió turisztikai vendégéjszakával büszkélkedő Hévízen a kiesés is nagyobb: 2016-hoz képest 280,2 millió forinttal kevesebb állami támogatást kap a város az üdülőhelyi feladatokra. Az önkormányzat ennek ellenére egy forinttal sem hajlandó megkurtítani a turizmusra szánt erőforrásait, az állami kiegészítés csökkentését elsősorban a működési kiadások csökkentésével, illetve belső átszervezésekkel kívánja ellensúlyozni.

A Balaton partján is komoly fejtörést okozott az állami támogatás csökkenése. Zamárdi is megemelte ötven forinttal az idegenforgalmi adót, ahogy számos dél-balatoni település is hasonló lépésre kényszerült. A bevételcsökkenés kompenzálása érdekében Balatonföldváron fizetősek lesznek egyes parkolók, Balatonszárszón pedig a tavaly fizetőssé nyilvánított strand bevételeiből pótolják a kiesést.