Idén több bank is kivonul az országból

Azok a nagyobb bankok, amelyek bejöttek a régióba, de nem tudtak megfelelő méretűre nőni, most jellemzően elhagyják a kisebb piacaikat.

Magyarországon 2015-ről 2016-ra 5,1-ről 4 milliárd euróra csökkent a nem teljesítő hitelek (NPL) állománya a Deloitte becslése szerint. Elsősorban a vállalati NPL portfólió csökkent 1,8-ról 1 milliárdra, de a lakossági nem teljesítő portfólió is 3,3-ról 3-ra csökkent. Több hitelintézet áll most a lakossági nem teljesítő portfóliója eladásának küszöbén, és több olyan is van, amelyik hasonló tervekkel rendelkezik - írta a Portfolio.

A már most futó tranzakciók alapján további 400-500 millió euróval fog csökkenni a hitelintézeteknél lévő nem teljesítő hitelállomány 2017-ben.

Mint Bíró Balázs, a Deloitte portfóliókezelési-tanácsadási szolgáltatások közép-európai vezető partnere a portálnak elmondta:

több olyan kisebb szereplő is van, amely elhagyni készül kis országunkat, de ezek még nem valósultak meg.

Ez nem magyar specialitás, hanem üzleti racionalitás az egész régióban.

