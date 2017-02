Bankvezér: sokan vesznek most hitel nélkül lakást

Az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója a hitelezés lassú növekedésére számít idén.

„A fedezetlen hiteleknél már elindult lassan a növekedés, ám a fedezett ingatlanhiteleknél sajnos 2016-ban is csökkenés volt. Mindenesetre a bérek növekedése, a munkanélküliségi ráta, mind hozzájárul ahhoz, hogy mi is az előírások alapján több hitelt adhatunk. Hiszen ez mégis a bérekhez van kötve, illetve ahhoz, hogy valakinek van munkája vagy nincs” - illetve ahhoz, hogy van-e hit a jobb jövőben és közben mi történik a nagyvilágban - folytatta a helyzetértékelést Jelasity Radovan.

„Ahhoz, hogy valaki tangózzon, ketten kellenek.

Tehát kell valaki, aki azt mondja, hogy hajlandó most elkölteni a jövőbeni bevételét, és ebből vásárol egy lakást. Vagyis a hit a jobb jövőben mindenképpen kell. Az pedig nemcsak rajtunk múlik, hogy mi történik az országban, mi történik a környezetünkben. Mi is a bankszektorban már többet aggódunk amiatt, hogy mi történik az országon kívül, mint amiatt, hogy mi történik az országon belül” - fogalmazott az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A bankvezető áttekintette az ingatlanhitelezés helyzetét is.

„Az ingatlanárrobbanás mögött nem hitelek vannak, hanem

az emberek kiveszik a betéteiket, és ebből vásárolnak lakást, tulajdonképpen ez egy befektetés.

Most is azt lehet látni, hogy Magyarországon azért vásárolnak ingatlant az emberek, mert látják, hogy ilyen alacsony kamatkörnyezetben meg szeretnék valahogy őrizni a pénzük vásárlóerejét. A bankok tavaly – ha az előzetes számok véglegesek lesznek – majdnem feleannyi kamatot fizettek ki, mint amit még kifizettek 2015-ben vagy az az előtti időszakban. Az emberek azt mondják, hogy akkor most ők fognak a pénzükkel valamit kezdeni” - mondta Jelasity Radovan.

Sokan vásárolnak most lakást befektetés miatt

Nagyon sok ingatlanvásárlás mögött nincs hitel, az árak mennek felfelé, a lakosság azonban még mindig óvatos, és vagy nem vesz fel hitelt, vagy keveset vesz fel, illetve a CSOK-hoz hasonló állami kedvezményeket részesítik előnyben - zárta a helyzetelemzést Jelasity Radovan, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Nagy konkurenciaharc kezdődik a bankok között

A tavalyi év rekordja idén valószínűleg nem ismétlődhet meg, és a bankok között nagy konkurenciaharc kezdődhet 2017-ben – mondta Jelasity Radovan, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

A magyar bankok nem a bevételek és a hatékonyság növekedése miatt zártak rekord évet tavaly – mondta a műsorban Jelasity Radovan.

„Nem voltak kockázati költségek, hanem kockázati jóváírások voltak. A hitelek mögött lévő céltartalékokat a bankok felszabadították 2016-ban, ami szerény tudomásom szerint nem volt az utóbbi 10-20 évben.

Ezt talán kis mértékben meg lehet ismételni 2017-ben, de erre építeni nem lehet”

- részletezte a vezető.

Az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója beszélt cége legújabb eredményszámairól is, amelyek éppen ma jelennek meg.

„Valószínűleg ami az összeredményt illeti, messze-messze efölött leszünk, tehát végre Bécsnek is bebizonyítjuk, hogy érdemes volt fenntartani ezt a bankot ennyi év után, és most már mi is eredménnyel járulhatunk hozzá a csoporthoz, és nem csak onnan vennénk ki pénzt” - vázolta a bank elnök-vezérigazgatója.

Jelasity Radovan 2017-ben nagy konkurenciaharcra számít a bankok között.

„2016-ban is ami a hitelek utáni kamatbevételeket illeti, már 12-13 százalékkal csökkentek. Ez azt jelenti, hogy hitelezésből egyre nehezebb és nehezebb megélni. Sőt, a hitelállomány sem nő olyan mértékben, amivel aztán kompenzálni lehetne ezt a kamatbevétel-csökkentést. Ezt a díjbevételnél nehéz lesz növelni. Itt szerintem azok lesznek a nyerők, akik megpróbálnak esetleg ügyfélportfóliókat vásárolni, akiknek esetleg sikerül valamilyen akvizíció alapján növekedni.

Nagyon fontos lesz az is, hogy melyik banknak mennyi tőkére van szüksége, a tőke ugyanis rengeteg pénzbe kerül.

Szerintem itt a tőkekövetelmények után, illetve az előírások alapján is egy óriási konkurencia lesz majd a bankok között, és a költségek, illetve a hatékonyság sokkal inkább az előtérbe fog kerülni – főleg egy olyan évben, amikor a munkanélküliségi ráta 5 százalék alá esett Magyarországon” - véli az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A szektor számára az is a kiadások növekedését vetíti előre, hogy a bankoktól távozó szakemberek közül sokan ma már nem egy másik pénzintézetnél, hanem egy másik ágazatban helyezkednek el - tette hozzá Jelasity Radovan, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.