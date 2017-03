Eltűnt a kínai méz a magyar polcokról

Sikerült kitisztítani a hazai mézpiacot az elmúlt évben: a polcokon a hamisított ázsiai mézek helyett már csak magyar áruk közül válogathatnak a vásárlók - írja a Magyar Idők.

A méhészek visszajelzései alapján indult hatósági eljárások és ellenőrzések mellett az országos főállatorvos rendelkezésének köszönhetően

2016-ban már nem érkezett Kínából méz

a magyar piacra – derült ki Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter képviselői kérdésre adott írásbeli válaszából.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy az agrárkormányzat – a belföldi tevékenységen túl – a nemzetközi fórumokon is lépéseket tesz a hazai méz védelmében. A magyar fellépés eredményeként az Európai Bizottság bevizsgáltatta az importmézeket, az eredményeket pedig heteken belül közzé is teszik.