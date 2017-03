Ingatlanárverés: 100 százalék jár majd az adósoknak

Ma a házakat, lakásokat értékük hetven százalékáért, sőt ennél olcsóbban is dobra verhetik a végrehajtók, emiatt pedig az utóbbi időben nemegyszer előfordult, hogy bár az adós az árveréssel elvesztette otthonát, hiteltartozásának egy része mégis a nyakán maradt.

A szabálymódosítás ezen a helyzeten változtatna azzal, hogy

az eljárás első évében az ingatlant csak minimum százszázalékos piaci áron lehetne értékesíteni,

s később is csak kilencven százalékra engedhetné le a végrehajtó az árat.

A módosítás – aMagyar Idők információi szerint – 130 ezer érintett anyagi helyzetén lendíthetne, mégpedig nem is keveset.

A végrehajtás ügye most különösen aktuális, hiszen március első napján véget ér a kilakoltatási moratórium. Ezzel kapcsolatban a lap megtudta: a következő hetekben több kényszerű lakáskiürítésre is számítani lehet, mégpedig amiatt, mert a téli hónapokban nem kerülhetett ugyan senki utcára, árveréseket azonban tartottak, az elkelt lakásokat pedig most át kell adni a vevőknek.

Kiderült az is, hogy a decembertől márciusig tartó moratóriumot nem nyújtja meg a kormány. Az igazságügyi miniszter szerint tényleges megoldást kínál a családi csődvédelem, amely úgy védi meg az érintetteket az utcára kerüléstől, hogy közben anyagi talpra állásukra is valódi esélyt kínál.