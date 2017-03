Csaknem egy évtizedes trend fordult meg

A sajtó megőrizte helyét a reklámpiaci tortában, és növekedni is tudott, így egy csaknem évtizedes trend fordult meg.

Tavaly a sajtópiac 32,352 milliárd forint reklámbevételt (+118 millió Ft) és 58,124 milliárd forint lapeladásból származó bevételt (+172 millió Ft) ért el 2016-ban. A bevalló kiadóvállalatok a print költésen kívül 7,708 milliárd Ft online hirdetési árbevételt, + 23%-ot realizáltak az ezt megelőző évhez képest. A print piac összesített árbevétele így 98,184 milliárd Ft lett - közölte a Magyar Lapkiadók Egyesülete.

A sajtópiac hirdetési bevételeinek 50%-át továbbra is a napilapok és a női lapok reklámbevételei adják.

Az olvasottság kutatás (NOK) számai szerint a magyar lakosság 76%-a, 6 427 745 lapolvasó olvas nyomtatott terméket. A bemutatott számok megmutatták, hogy a printpiac él és virul, a printhirdetéseket vásárlóképes fogyasztók olvassák, és az alacsony reklámzaj közepette a hirdetőknek jelentős forgalmat és konverziót produkálnak, nem utolsó sorban az imázs építésében is nélkülözhetetlen szerepük van.

Több a hirdető

A Kantar Media vonatkozó adatait is megvizsgáltuk, amelyek arra is rávilágítanak, hogy a kis- és közepes hirdetők mellett a top hirdetők között is töretlen a print népszerűsége: a 2016 első felében a reklámköltések 80%-át adó, összesen 155 hirdető közül 137 használta a nyomtatott sajtót. Ha az elmúlt két év azonos időszakát vizsgáljuk, jól látható, hogy a sajtóban hirdetők száma jelentős növekedést mutat – míg 2014-ben csak 4243 darab, 2015-ben pedig 4340 hirdetőt nevesített és összesített a Kantar Media, addig 2016-ra ez a szám már elérte a 4547-et.

Az álláshirdetéseket kihagyva összesen 4278 cég reklámozott printlapokban. Fontos azonban tudni, hogy a nagyon kis hirdetők nem feltétlenül kerülnek bele ezekbe az összesítésekbe, ezért a valóságban sokkal magasabb lehet a sajtóban hirdető cégek száma.

Online is fejlődtek

Az online tartalmak területén, a bevallást adó kiadóvállalatok összesen 7,708 milliárd forint online hirdetési árbevételt, + 23%-ot realizáltak az ezt megelőző évhez képest. Ez az összeg jól mutatja, hogy a kiadók az online tartalomszolgáltatói piac hirdetési szeletéből is jelentős részt tudhatnak magukénak.