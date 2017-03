27 könyvesboltot nagy eséllyel elveszítettünk

Továbbra is súlyos likviditási problémát jelent, hogy az Alexandra-csoporthoz tartozó Könyvbazár Kft. nem fizet a kiadóknak több hónapja, és most március elsejével bezárták a boltok felét - ismertette a jelenlegi helyzetet a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. Kocsis András Sándor hozzátette: nem véletlen tehát, hogy a korábban megfogalmazott, a könyves szakma támogatásáról szóló javaslataikat most a kormányfőnek is elküldték, kérve a segítségét.