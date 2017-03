Újabb autógyár Magyarországon?

A Nissan irányítása alatt álló Mitsubishi új autógyárat építene. A mintegy 200 millió euróból megvalósuló beruházásért Románia mellett Szlovákia és Magyarország versenyezhet - számolt be a portfolio.hu.

A portál cikkében azt írja, hogy a Mitsubishi a gyártókapacitásának növelése érdekében egy új gyárat akar nyitni Közép-Kelet-Európában. A Digi24 értesülései szerint a román kormánnyal már múlt hét elején tárgyaltak a tervezett beruházásról, de döntés még nem született.

A tervezett beruházás 200 millió euróból valósulhat meg és sok új munkahelyet teremthet.

A Carscoops azt is tudni véli, hogy a román kormány mellett a szlovák és a magyar illetékesekkel is tárgyal a Mitsubishi vezetése. A lap szerint az egyeztetéseken az is szóba került, hogy az autógyár megépítése esetén mekkora adókedvezményt és pénzbeli támogatást kaphatnának a beruházáshoz a japánok.