Rég állt ilyen jól az államháztartás

Az év első két hónapját 180,4 milliárdos többlettel zárta az államháztartás központi alrendszere, amely az elmúlt több mint másfél évtized legkedvezőbb egyenlegének számít; a februári többlet 57 milliárd forint volt - jelentette be az előzetes adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A központi költségvetés 144,2 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok 48,4 milliárd forintos többletet, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 12,2 milliárd forintos hiányt mutattak.

A nemzetgazdasági tárca várakozásai szerint a 2017-re vonatkozó uniós módszertan szerinti 2,4 százalékos hiánycél reális és biztonsággal teljesíthető.

Varga Mihály miniszter azt mondta: a korábbi kormányzati gazdaságfehérítő intézkedéseknek köszönhetően kedvezően alakultak az első kéthavi áfabevételek, és a tavaly őszi bérmegállapodás hatásai is érződnek, a szociális hozzájárulási adó alakulása is biztató folyamatokat tükröz. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy márciusban nagyobb áfa-visszautalások lehetnek.

Kérdésre jelentős sikernek nevezte Paks II. beruházás brüsszeli engedélyezését és elmondta, idén 99,7 milliárd forintot állított be a kormány a beruházás előkészítésére a költségvetésben. Ha ennél nagyobb lenne az összeg, a kormány saját hatáskörében, a tartalékok terhére rendezné a többletkiadásokat, az idei költségek döntő részét hazai forrásból finanszírozzák majd - fejtette ki.