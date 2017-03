Zsebre vághatja az adóbevallását

Hamarosan elindul a NAV egyik legjelentősebb, adózástörténeti jelentőségű adminisztrációt csökkentő csomagja, az e-szja – jelentette ki az adóhivatal szakfőigazgatója. Sinkáné Csendes Ágnes elmondta, ez a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott adatok alapján egy szja-bevallási tervezetet készít az adózóknak.

„Ez azt jelenti, hogy az adózók széles körének jelentősen csökken az adminisztrációs terhe.”

Mindez egy teljesen új technológiai rendszeren működik, ami, ahogy az adóhivatal szakfőigazgatója elmondta, megfelel a XXI. század technikai kihívásainak.

„Ez egy telepítést nem igénylő alkalmazás lesz, a reszponzív jellegének köszönhetően nemcsak asztali gépen, hanem akár

tableten vagy okostelefon is egyszerűen megtekinthetőek és akár módosíthatóak a bevallási tervezetek.”

Sinkáné Csendes Ágnes felhívta a figyelmet, azok is bátran megpróbálhatják, akiknek az eddigi nyomtatványkitöltő túl szakmai volt.

„Rendkívül egyszerűen kezelhető felület lett. Szükség esetén sok segítő és kereső funkció is támogatja az adózót. Korszerű online fizetési módot is bevezettünk, a bevallás elfogadása után bankkártyával akár ki is egyenlítheti a fizetendő kötelezettségét.”

A regisztrációval rendelkező adózók az Ügyfélkapun keresztül tekinthetik meg, módosíthatják, kiegészíthetik és elfogadhatják a tervezetüket – mondta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakfőigazgatója.

„Ez a legegyszerűbb, kifejezetten erre készült a rendszer. De számoltunk azzal, hogy sokan ragaszkodnak a papír alapú megtekintéshez, ezért március 15-ig kérhetik (telefonon, sms-ben, interneten, postán), hogy postán küldjük el nekik a tervezetet.”

4,9 millió magánszemélyből körülbelül ötszázezren egyéni vállalkozók, áfafizetésre kötelezettek vagy őstermelők, akik maguk kötelesek elszámolni a jövedelmükről – mondta Sinkáné Csendes Ágnes. Az adóhivatal szakfőigazgatója hozzátette, hatszázezren a munkáltatójukon keresztül számolnak el. 3,8 olyan magánszemély van, akinek az adóhivatal elkészítette a tervezetet.

„Az eddig beérkezett kérelmek alapján több mint 330 ezren kérték, hogy postán küldjük el nekik az elkészített bevallási tervezetet.”

A témáról bővebben az InfoRádió Adóinfó magazinjában hallhatnak.