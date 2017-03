200-300 százalékos hozamot ígérnek, de vajon hogyan?

A Portfolio.hu egyik olvasója hívta fel a figyelmet a Questra World re; a spanyol székhelyű MLM (multi-level marketing) cég az Atlantic Global Asset Management, egy zöld-foki "alapkezelő" befektetéseit értékesíti.

Az Atlantic Global magát egy innovatív, alacsony költségekkel és remek szakemberekkel dolgozó alapkezelőként hirdeti, a cég elvileg

a világ "leggyorsabban növekvő" vállalatanak részvényeit, kötvényeit és opciós szerződéseit adja-veszi,

cégeket visz a tőzsdére,

faktoringgal és refinanszírozással is foglalkozik.

Pár konkrét befektetési sztorival is illusztrálják a tevékenységüket, 300-500%-os hozamot ígérnek. Ha ez nem lenne elég vonzó, azt kis kijelentik, hogy saját bevallásuk szerint akár 3000%-os hozamot is el tudtak már érni (azt nem közlik, hogy ez milyen időtávon sikerült).

A Questra egészen konkrét hozamelvárásokat is megfogalmaz, és szokatlan módon a nyereséget heti szinten írják jóvá az ügyfeleik számláira. Egyéb furcsaságokat és hiányzó adatokat, biztosítékokat is találtak a befektetési formáról többet megtudni vágyók. Megkérdőjelezhető hitelességűek a lap szerint azok a befektetési sztorik is, amelyekkel az ügyfeleiket csábítják.

A kétes hitelességű befektetési őrület főleg Oroszországban hódít, de hazánkban is felütötte már a fejét.