Nem fognak örülni a Budapest dél-keleti részén élők ennek az átalakításnak

A több mint három kilométer hosszú 1-es, régebbi kifutópálya vecsési végénél található földet érési zónában, mintegy 900 méter hosszúságú szakaszon szükségessé vált a teherbíró burkolatot alkotó betontáblák teljes cseréje.

A korábbi években az üzemeltető kizárólag a pálya felületén keletkezett hibákat javította ki, most azonban a burkolat alapozásának megújítása is szükségessé vált azért, hogy a következő évtizedekben is fenntartható legyen a repülés legmagasabb szintű biztonsága.

A felújítás ma kezdődik és várhatóan június közepéig tart, ezen időszakban a teljes légiforgalmat a 2-es kifutópálya szolgálja ki. Ennek következtében ideiglenesen megnő a légiforgalom Budapest azon területei felett, amelyek a 2-es pálya tengelyén találhatók:

dél-keleties szélirány mellett érintettek Budapest IV., XIV., XV., XVII. kerületének egyes részei.

A pálya rekonstrukciója része a Budapest Airport 2020-ig terjedő fejlesztési programjának, amelynek keretében 2020-ig 5 milliárd eurót fordít az üzemeltető különböző repülőtéri fejlesztésekre: ebből a pénzből épül az új utasmóló és új utasfelvételi pultok a 2B terminálon, bővül a repülőtéri szálloda, valamint a parkolók.

Az elmúlt évben a légikikötő rekordmennyiségű, 11,4 millió utast kezelt, 11,1 százalékkal többet, mint 2015-ben.