Brutális eredményt hoztak az adóellenőrzések

Az adóhatóság ellenőrei tavaly 27.271 cégnél és 9173 magánszemélynél tartottak adóellenőrzést.

A legnagyobbak

A feketelista.hu összesítésében szereplő első száz vállalkozás közül 38-nál a különböző szankciós kötelezettségek már „túlnőttek” az adótartozáson.

Budapest és egyben az ország legnagyobb adósa a Práter utca egyik lakásában van bejegyezve. A több mint 3,9 milliárd forint adóhiányra esetében már csaknem 8,5 milliárd forint jogkövetkezmény (kamatok és büntetések) rakódott rá.

A második helyen egy kecskeméti kft. van 3,4 milliárdos adóhiánnyal és a hozzájövő 1,8 milliárd forint elmarasztalással. A dobogó harmadik fokát egy fővárosi kft. foglalja el, 2,99 milliárd forint adókülönbözettel és 3,17 milliárd forintra rúgó jogkövetkezménnyel.

Érdekes összefüggések

A weboldal a legnagyobb adótartozással rendelkező cégek 100-as listáját is közzétette. Olyan cégek szerepelnek ezen, amelyek adótartozása 180 napnál régebbi, és meghaladja a 100 millió forintot.

Az adóellenőrök tavaly a cégek felénél, illetve a magánszemélyek 75 százalékánál állapítottak meg összesen 576 milliárd forint adóhiányt.

Ebből a cégek 539 milliárd forinttal, a magánszemélyek 37 milliárd forinttal voltak „érintettek”.

Számszerűen 13.588 vállalkozásnál és 7162 magánszemélynél tártak fel a bevallottnál nagyobb, vagy be sem vallott adókötelezettséget.

A 2015. évi kétharmadról 2016-ban 80 százalékra nőtt a budapesti székhellyel bejegyzettek aránya. Ugyanakkor szembetűnő az is, hogy több, kis településen regisztrált cég is bekerült a nagy adósok közé. Például szerepel a százas feketelistán az 1600 lakosú Újlengyelből három társaság is, amelyeknek összesen több mint 6,5 milliárd forint adóhiánnyal összefüggő tartozása van.

A százas listán mindössze négy olyan cég van, amelyek székhelye nagyváros: egy miskolci, három kecskeméti székhelyű.

