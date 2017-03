Milliós bírsággal vadásznak a magyarokra az osztrák rendőrök

Vége a türelmi időszaknak, milliós bírságokat kaphatnak az osztrák utakon a magyar fuvarozók. A nyugat-európai intézkedések miatt tiltakozó petíciót is indítanak, mert szerintük ellentétesek az uniós alapelvekkel.

2016-tól az Ausztriába belépő, ott árut vagy utast felvevő és letevő jármű sofőrjét belépés előtt be kell jelenteni az osztrák hatóságoknak, a sofőrnek pedig meg kell fizetni az osztrák minimálbért az ott végzett munka idejére. Aki elmulasztja ezt a bejelentést, első alkalommal 20 ezer (6 millió forint), minden további esetnél

akár 50 ezer eurós (15 millió forint) bírságot

kaphat munkavállalónként.

Szociális köntösbe csomagolt piacvédelmi intézkedések, így emlegetik a fuvarozó cégek a legelőször, 2015-ben Németországban, majd Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában és legújabban Hollandiában is megjelenő szabályozásváltozásokat, amelyek ellehetetlenítik a magyar és más kelet-európai országok szállító cégeit is – mondta a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára. Dittel Gábor szerint a magyar logisztikai cégek 2004 után azért tudtak jobban érvényesülni az uniós piacon, mert a bérezés, a minimálbér alacsonyabb volt, ez jelentette akkor és azóta is a versenyelőnyt.

Dittel Gábor elmondta: a magyar sofőrök fizetése három tételből áll, az egyik a minimálbér, külföldi út esetén ehhez társul a napidíj, és a harmadik tétel az üzemanyag megtakarítás. Az adott ország minimálbéréhez viszonyítva kell az órabéreket megállapítani, emellett bejelentési kötelezettségük van a cégeknek, hogy az adott járművet melyik sofőr vezeti az adott úton, és kifizetik-e számukra azt a bért, amit előírnak – mondta az ipartestület elnöke. Füle László szerint egyszerűen ellehetetlenítik őket ezek a szabályok.

"Nettó kiszorításról van szó, mert a gépkocsivezetőket szívesen fogadják alkalmazottként ezekben az országokban" - mondta az elnök.

Az érdekvédelmi szervezet szerint a szolgáltatások szabad áramlásához való jog sérül azzal, hogy ezek az országok a saját vállalkozásaik érdekében szigorítottak a szabályozáson, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy petíciót küldjenek az Európai Parlamentnek, illetve a Európai Bizottságnak, kérve, hogy vizsgálja felül ezeket az intézkedéseket.

