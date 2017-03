Ön módosította már az adóbevallását? Még nem késő!

Fele jóváhagyta, fele módosította a személyi jövedelemadó-bevallását

azon 90 ezer ember közül, akik az első öt napban beléptek az e-szja felületre és végignézték azt a tervezetet, amelyet az adóhivatal készített – mondta az InfoRádió Adóinfo című műsorában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakfőigazgatója.

Sinkáné Csendes Ágnes hangsúlyozta: eltérések lehetnek a valóságban kapott jövedelem és a bevallási tervezetben szereplő érték között, például azért, mert olyan jövedelme is volt valakinek, amiről nincs adat a hatóságnál. Ilyen lehet a lakásbérbeadásból származó jövedelem. De az is gyakran előfordul, hogy hiányzik valamilyen adat, ezért a bevallás nem teljes.

“Ide tartozik például, amikor valamelyik kedvezmény érvényesítéséhez nem rendelkezik az adóhivatal a szükséges adatokkal, például a családi adókedvezmény esetén a gyermeket nem tüntették fel valamelyik hónapban. Ebben az esetben pótolni kell a hiányzó adatokat. De ide tudnám például sorolni a súlyos fogyatékosokat megillető kedvezményeket is, hiszen vannak olyan esetek, amikor a NAV nem rendelkezik róluk adattal” - mondta példaként a NAV szakfőigazgatója.

Van azonban,

amikor ellentmondás van az adatok között, ilyenkor az e-szja felületen figyelmeztet a hatóság,

hogy valami nem stimmel – tette hozzá Sinkáné Csendes Ágnes.

“Előfordulhat, hogy családi kedvezménynél egy eltartottat több adózónál is feltüntetnek, vagy például a házastársak által igénybe vehető első házasok kedvezménye meghaladja az érvényesíthető keretösszeget. De előfordulhat olyan eset is, amikor egy 2016-ban született gyermeknél a várandósság tényét valaki továbbra is közölte a munkáltatójával annak ellenére, hogy a gyermek megszületett. Ilyen esetben kétszer veszik figyelembe a kedvezményt” - sorolta a szakfőigazgató.

Ugyancsak előfordulhat az is, hogy valaki nem egy, hanem két nyugdíjpénztárnak tagja. Ebben az esetben neki magának kell megjelölnie, hogy melyikhez utalják az adókedvezményét.

A szakfőigazgató hangsúlyozta: mindenkinek érdemes a bevallási tervezetben szereplő adatokat megnéznie, mivel

azokért a felelősség továbbra is a magánszemélyé.

Az e-szja felületen könnyen lehet módosítani, kiegészíteni a bevallásokat. Akik papíron kapják majd meg a bevallási tervezetet, és nem kell azon változtatni, azoknak nem kell tenniük semmit, május 20-ával élesedik a bevallásuk. Ha az adóhatóság a bevallással együtt kér kiegészítést, azt vissza kell küldeni, de ha más módosítás, kiegészítés szükséges, akkor azt már levélben nem tudják elintézni, hanem vagy a régi internetes kitöltést, vagy az új e-szja felületet ajánlja helyette a NAV.

