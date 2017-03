Jó hír az autósoknak: olcsóbbak lehetnek az üzemanyagok

Orosz András megjegyezte, hogy a benzin és a gázolaj átlagára nem csupán a jövedéki adó mértékétől függ, hanem

befolyásolja a kőolaj világpiaci ára és a forint/dollár árfolyam,

ezért nem lehet pontosan megjósolni a változás mértékét.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a hét elején hozta nyilvánosságra, hogy április 1-jétől a benzin jövedéki adója 5 forinttal, a gázolajé 10 forinttal csökken a tavaly elfogadott jövedékiadó-változás nyomán, amely a kőolaj világpiaci árához köti az üzemanyagok jövedéki adójának mértékét.

A kiskereskedelmi vezető a rendezvényen kifejtette: a Mol tavaly meghirdetett stratégiájának egyik lényeges eleme a kiskereskedelmi hálózat továbbfejlesztése a régióban, és új fogyasztási termékek és szolgáltatások bevezetése. Ezért erre a célra csak idén több mint 10 milliárd forintot ruház be a Mol.

Több töltőállomás átalakul, a Fresh Corner koncepció szerint működik majd, amelynek lényege, hogy a benzinkutakat egyfajta kiskereskedelmi ponttá alakítják át, ahol az ügyfelek a tankolás mellett be is vásárolhatnak. A csütörtökön átadott benzinkúton például Kelet-Közép-Európában elsőként autóból lehet elvitelre szendvicset és kávét kérni. Elektromos autót is lehet itt tölteni.

A tervek szerint a Fresh Corner koncepció 2018-ra már több mint 700 értékesítési ponton lesz elérhető, 2021-re pedig a fogyasztási cikkekből és szolgáltatásokból származó kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) eléri a 450-500 millió dollárt, amely 2030-ra a tervek szerint meghaladja a csoportszintű EBITDA 30 százalékát.

Korábbi tájékoztatás szerint Magyarországon már minden negyedik töltőállomás a Molé, az olajkonszern 11 országban működő kiskereskedelmi hálózata több mint 2000, csak Magyarországon csaknem 500 kúttal üzemel.