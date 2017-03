Tüntetés lesz az ígértnél kisebb béremelés miatt

Áprilisban már megemelt béreket kapnak az állami cégeknél dolgozók januárig visszamenőleg – jelentette be Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. A villamosenergia-ipari dolgozók pedig tüntetni készülnek az ígérttől elmaradó béremelés miatt.

Megvan a hároméves bérmegállapodás az állami tulajdonú társaságoknál – közölte a nemzeti fejlesztési minisztérium államtitkára. Fónagy János elmondta: 2017-ben átlagosan 13 százalékos, 2018-ban 12 százalékos, 2019-ben 5 százalékos, azaz összesen 30 százalékos bérfejlesztés lesz.

A mintegy 220 többségi állami tulajdonú vállalat közül

79 jelezte, hogy saját forrásból nem tudja megvalósítani a bérfejlesztést,

ők a költségvetésből kapnak erre forrást:

2017-ben mintegy 40 milliárd forintot,

egy évvel később 45,6 milliárd forintot,

majd 2019-ben további 26,3 milliárd forintot

– mondta Fónagy János.

Ugyanakkor azt megjegyezte, hogy vállalatonként eltérő lehet a megállapodás, így például a Magyar Postánál 33-34 százalékos bérfejlesztés lesz három év alatt, ahol a 30 százalék feletti részt a posta saját erőből finanszírozza.

A Magyar Villamos Műveknél pedig egyelőre nincs megállapodás, a vállalat vezetése 18-20 százalékos béremelést tervez a három évre, de a szakszervezet ezt nem tartja elfogadhatónak. Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

tüntetést tervez jövő péntekre,

mivel a kormányzati ígéret 30 százalékról szólt, ezzel szemben a vállalat csak az említett 18-20 százalékot ajánlja.

Fónagy János februárban épp az InfoRádió kérdésére közölte, hogy az MVM-csoportra is érvényes a 3 évre szóló 30 százalékos bérfejlesztés. Az MVM vezetése ennek ellenére március 17-én továbbra is csak 7-5-5 százalékot javasolt. A szakszervezet a kormányfőhöz írt levelet az ügyben, amelynek másolatát az állami vállalatot felügyelő kormánybiztos, a miniszterelnökséget vezető miniszternek és a nemzeti fejlesztési miniszternek is megküldött.