Hihetetlen luxuslakások Budapesten

A Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb, az idei első negyedévre vonatkozó adatsora szerint az újlakás-piac egyértelműen pörög: az Eltinga, az Ecorys és az FHB Index szakemberei már közel 400 lakóingatlan-fejlesztést számláltak össze a fővárosban; az adatsor új építésű lakásainak száma pedig meghaladja a 13 ezret.

A friss adatsort vizsgálva a Pénzcentrum megállapította, hogy

jelenleg a fővárosban egy átlagos új építésű lakás 2 és fél szobás; alapterülete 61 négyzetméter; és 46.152.579 forintba kerül.

Az árakban komoly eltéréseket tapasztaltak. Árban már a Duna is egyértelmű vízválasztó: az átlagos lakásár közel 10 millió forinttal drágább a folyó nyugati, mint a keleti oldalán.

A legdrágább V. kerület és a legolcsóbb XIX. kerület átlagos lakásárai között viszont már közel 140 millió forint az eltérés.

Összesítésük szerint az 50 milliónál drágább lakások darabszáma jelenleg 1278-at számlál (az előző negyedévben még "csak" 870 ilyen volt), míg a 100 milliónál is drágább kategóriába 222 lakás fért be (a tavalyi év utolsó negyedévében 160 ilyen ingatlanról beszéltünk). De a luxusigényekről sokat mondanak a fajlagos statisztikák is, melyek szerint megállapítható, hogy Budapesten jelenleg

1 olyan fejlesztés van, ahol a lakások átlagos négyzetméterára 2 millió forint felett van;

3 olyan fejlesztés van, ahol a lakások átlagos négyzetméterára 1,5 millió forint felett van;

39 olyan fejlesztés van, ahol a lakások átlagos négyzetméterára 1 millió forint felett van.

A legdrágább ingatlan

Budapest legdrágább új építésű lakóingatlana jelenleg a XIII. kerületben (Újlipótváros), egy 50 lakásos projektben várja gazdáját. A 10. emeleti, bő 262 négyzetméteres, 5 szobás, 61 négyzetméternyi terasszal megvásárolható luxuslakás irányára 419 millió forint. Viszont hiába ez a legdrágább otthon Budapesten, maga a projekt messze van a legektől: a projekt fajlagos átlagára a lista 56. helyéhez volt csak elég. (Fontos megjegyezni, hogy az adatsor lezárása óta több projektben már elkelhettek az ingatlanok.)

A legdrágább projektek

1. Vérhalom; 5 lakásos ökoház

Elhelyezkedés: II. kerület, Vérhalom

Átlagos négyzetméterár: 2.037.037 forint

2. Vörösmarty Luxus Palota

Elhelyezkedés: V. kerület, Lipótváros-Belváros

Átlagos négyzetméterár: 1.740.298 forint

3. Andrássy út, emeletráépítés

Elhelyezkedés: VI. kerület,

Átlagos négyzetméterár: 1.639.385 forint

