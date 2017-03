Komoly dilemma előtt az MNB

Az MNB egyelőre igyekszik a lehető leghosszabb ideig kitartani a 0,90 százalékos jelenlegi alapkamat mellett - jósolta a Fitch Group pénzügyi szolgáltatási és hitelminősítői vállalatcsoporthoz tartozó BMI Research pénzügyi-gazdasági elemzőház az európai felzárkózó piacokról összeállított, Londonban ismertetett havi előrejelzési körképében (Emerging Europe Monitor).

A ház szerint nem elképzelhetetlen, hogy az MNB akár hosszabb ideig is eltűri a célsávját túllépő inflációt,

tekintettel egyebek mellett az euróövezeti jegybank (EKB) ultraenyhe monetáris politikájára, amely a BMI Research elemzői szerint legalább 2019-ig fennmarad.

Ebben a környezetben az MNB el akarja kerülni a forint eltúlzott mértékű erősödését is, mivel ez kritikus jelentőségű a magyar export versenyképessége szempontjából, és a magyar jegybank akár a tőkekivonással és a forint gyengülésével szemben is komoly türelmet tanúsítana, figyelembe véve a jelentős magyar fizetésimérleg-többletet - vélekednek a BMI Research londoni elemzői.

A ház szerint ugyanakkor több ok is van annak feltételezésére, hogy a következő hónapokban a teljes kosárra számolt infláció mellett a maginfláció is gyorsulásnak indul.

A keresleti oldalról megnyilvánuló inflációs nyomás az idei egész évben várhatóan erősödni fog a feszes munkapiaci helyzetből eredő erős bérkiáramlás miatt,

emellett valószínűleg az expanzívvá váló költségvetési politika és a gyorsuló gazdasági növekedés is inflációs felhajtóerőt jelent.

Mindezek alapján a BMI Research elemzői azzal számolnak, hogy az MNB alapkamata 2017 végéig 1,15 százalékra, 2018 végéig 2,50 százalékra emelkedik a jelenlegi 0,90 százalékról.

Az ilyen ütemű MNB-kamatemelés nem konszenzusos előrejelzés a City elemzői közösségében,

de azt más nagy londoni házak is jósolják, hogy a magyar jegybank előbb-utóbb kamatemelésbe kezd.

A City egyik legnagyobb gazdasági-pénzügyi elemzőháza, a Capital Economics közgazdászainak előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék (GDP) a konszenzust meghaladó mértékben, 3,5 százalékkal bővül az idén, és mivel a magyar gazdaságban elfogytak a kapacitásfeleslegek, az erőteljes kereslet emelni fogja a maginflációs nyomást is. A Capital Economics várakozása szerint a teljes kosárra számolt éves infláció ebben a környezetben valószínűleg már az idei harmadik negyedévben irányt vesz az MNB 2-4 százalékos célsávjának felső tartományai felé, és ez jó eséllyel monetáris szigorítást eredményez.

A cég szerint ennek első lépése valószínűsíthetően a jelenleg alkalmazott nem konvencionális monetáris intézkedések visszavonása lesz, ami várhatóan a 0,90 százalékos MNB-alapkamat szintjére emeli a bankközi rátákat.

A Capital Economics londoni elemzői az MNB első kamatemelését jövőre várják, és azzal számolnak, hogy a magyar jegybank alapkamata 2018 végére 1,75 százalékra emelkedik.