Nem a hirtelen meleg miatt jönnek előbb a zöldségek

A tájékoztatás szerint a NAK tapasztalatai alapján a korábbi, például a másfél évtizeddel ezelőtti május közepi forgalomba kerüléshez képest már jóval hamarabb el tudják látni a magyar gazdálkodók a piacot friss, minőségi hazai zöldségekkel.

A zöldségek korábbi érésében jelentős szerepe van az elmúlt évek fejlesztéseinek. A legnagyobb változás az üvegházi paradicsomtermelésben következett be, ahol a magyar termelők is a legmodernebb technológiákkal és fajtákkal dolgoznak. Míg tizenöt éve szinte kizárólag a hagyományos kerek paradicsomokat termelték, ma már a modern üvegházakban a fürtös fajták adják a termelés meghatározó részét. Dinamikusan növekszik a kisebb és ízletesebb paradicsomok termelése is.

Az éves friss étkezési paradicsomtermelés mára megközelíti a 130 ezer tonnát, amelyet szinte teljes egészében magyar háztartások vásárolnak és fogyasztanak el.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2013-2015 között emelkedett a zöldségfélék termőterülete és a termés mennyisége: 2013-ban 75,6 ezer, 2014-ben közel 80 ezer, 2015-ben 84,5 ezer hektáron termesztettek zöldségféléket. Az adatok szerint zöldségből 2013-ban 1,44 millió, 2014-ben 1,51 millió, 2015-ben több mint 1,6 millió tonna volt az összes betakarított termés.