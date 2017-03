Ők a legjobb magyar borászok

Az elismerésre jelölt ötven borász közül Bodó Judit tokaji, Ipacs Szabó István villányi, Jásdi István csopaki, Konyári János balatonboglári és ifj. Szepsy István tokaji bortermelő jutott a Borászok Borásza díj 2017-es döntőjébe - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Az egyik legrangosabb hazai borszakmai elismerésként számon tartott díj jelöltlistáját hagyományosan a cím eddigi birtokosai állították össze, majd az ötven jelölt borász maga közül választotta meg a döntősöket, ahogy ők szavazzák meg végül az idei Borászok Borászát is.

A szervezők tájékoztatása szerint jelenleg a második forduló zajlik; az eredményt az április 28-i díjátadó gálán hirdetik ki.

A Borászok Borásza díjat eddig Demeter Zoltán (2007), Lőrincz György (2008), Szepsy István (2009), Légli Ottó (2010), Kaló Imre (2011), Györgykovács Imre (2012), Szentesi József (2013), Berecz Stéphanie (2014), Bussay László (2015) és Bacsó András (2016) nyerték el.

A borászok minden évben egy civilt is díjaznak a magyar borért végzett tevékenységéért. A Borászok Barátja díj idei jelöltjei: Ambrus Lajos József Attila-díjas író, szőlőbirtokos, a Food&Wine vendégszerzője; Csizmadia András gasztrofilozófus, a Bor-Schola alapítója és vezetője; Caroline Gilby Master of Wine, botanikus; Herczeg Ágnes borszakértő, a londoni WSET diplomása, a Masters of Wine intézetének első magyar női hallgatója, valamint Kovács Pál, a Debreceni Borbarátok Társasága Közhasznú Egyesület elnöke.