Készüljön: áprilistól megugranak a törlesztőrészletek

Az egykori devizahitelesek tömegeinek emelkedhet – akár jelentősen is – a havi törlesztőrészlete idén áprilistól.

Ez évben vagy jövőre telik le ugyanis az az öt év, amely időszakra kedvezményes – 180 forintos svájci frank, 250 forintos euró és 2,6 forintos japán jen – árfolyamon fizethették havi törlesztőrészleteiket az árfolyamgát rendszerébe belépők.

Az árfolyamgát kifutása után ugyan legfeljebb 15 százalékkal emelkedhet a havi törlesztő, de sokan szembesülhetnek majd a futamidő meghosszabbodásával - írta a Magyar Nemzet.

Ráadásul az infláció gyorsulására számíthatnak már az idén, ami maga után vonhatja a kamatok, így a törlesztőrészletek további emelkedését.

Ez azért is érintheti érzékenyen ezt a csoportot, mert ők már a devizaárfolyamok elszabadulása előtti időszakban is teljesítőképességük határán voltak, épp ezért választották az árfolyamgátas megoldást, ami átmeneti könnyebbséget jelentett számukra. Most azonban félő, hogy miattuk a nem fizető jelzáloghitelesek száma ismét gyors növekedésnek indul.

Gyűjtőszámla A mintegy 170 ezer főnyi hitelfelvevői csoport jó része 2012 áprilisa és 2013 nyara között csatlakozott a rendszerhez, ahol a piacinál jelentősen alacsonyabb kedvezményes árfolyam feletti – ki nem fizetett – tőketörlesztés egy gyűjtőszámlára került. Ennek törlesztését kell elkezdeni öt év elteltével, és ez a határidő jár le sok egykori devizahiteles számára. (A rögzített árfolyam fölötti kamat törlesztését fele-fele arányban a költségvetés és a hitelt nyújtó bank vállalta át.) A képet árnyalja, hogy az árfolyamgátba belépetteket is érintette a 2015-ös banki elszámoltatás.

Miután a vonatkozó jogszabály értelmében a kedvezményes törlesztőrészletnél legfeljebb 15 százalékkal lehet magasabb az újonnan megállapított havi fizetési kötelezettség, sok esetben csak a futamidő meghosszabbítása lehet a megoldás.

Ez több tízezer devizahitelest érinthet.

