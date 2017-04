Megdöbbentő információ a csokinyúlról

200 milliárd forint volt 2016-ban a teljes magyar édességpiac forgalma, tavaly húsvétkor mégis kevesebb édesség fogyott - mondta az InfoRádiónak az Édességgyártók Szövetségének elnöke. Sánta Sándor azt is ismertette, hogy a csokinyúl a húsvéti kedvenc.

A Magyar Édességgyártók Szövetsége a minőségi termékek részesedésének növekedése mellett a tavalyihoz hasonló vagy azt kissé meghaladó húsvéti forgalomra számít - mondta Sánta Sándor, a szövetség elnöke. Tavaly 768 tonna szezonális édességet vásároltak a húsvéti időszakban a magyarok 3,6 milliárd forint értékben, ez mennyiségben 10 százalékos, értékben 7 százalékos csökkenés az előző évhez képest.

"Tavaly közelebb volt egymáshoz a karácsony és a húsvét, ez is befolyásolhatta a piacot, most könnyebb a helyzet, mert április közepén lesz húsvét, több tartalék lehet a édességvásárlásra, és nagyobb a választék is" - mondta az InfoRádiónak Sánta Sándor.

Az elnök elmondta azt is, hogy a jelentős beruházásoknak köszönhetően összességében jó évet zártak 2016-ban, a teljes éves

magyar édességpiac forgalma 200 milliárd forint volt.

Az idén további növekedést remélnek.

Ami az árakat illeti, Sánta Sándor úgy nyilatkozott, hogy noha a cukor ára drasztikusan, húsz százalék körül emelkedett, a csokoládé esetében viszont Elefántcsontpart, a legnagyobb kakaóbab-termelő jelentett be pozitív termésadatokat, ez lenyomta az árakat, a kettő valószínűleg kiegyenlíti egymást, és nem lesz áremelkedés.

Az édességgyártók a húsvéti időszak - értékesítésben számolva - három hónapját tartják a legfontosabb szezonnak. A figurás csokoládéból ugyanis ilyenkor fogy a legtöbb, a karácsonyi 650 tonnánál mintegy 20 százalékkal többet adtak el tavaly.

A legkedveltebb figura három éve a csokinyúl.

A szezonális édességek teljes - forintban mért - forgalmából a csokoládétojás piaci részesedése 39 százalék, a csokoládényúl pedig 41 százalék maradt. Ezt követően tavaly a hagyományos és a speciális húsvéti csomag volt a legnépszerűbb, együttesen 10 százalékos aránnyal. Az egyéb csokoládéfigurák - kacsa, bárány és csibe - aránya 8 százalékot ért el a múlt évben. A játékot is tartalmazó ajándékcsomagoknak 2 százalékos volt a részesedése a 2016-os szezonban.

Magyarországon átlagosan fejenként 3,2 kilogramm édességet fogyasztanak évente, ami alacsonynak számít a 10 kilogramm körüli nyugat-európai átlaghoz képest.

