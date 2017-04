A munkaerőhiány egy újabb következménye

A legtöbb hirdetésben szakmunkára vagy valamilyen fizikai munkára keresnek dolgozókat a cégek, ezt követi a gyártás/termelés és az értékesítés/kereskedelem kategóriája. A jelentkezők is leginkább a szakmunkákat keresik, ezt pedig az adminisztrációs, asszisztensi munkák követik, ahol jelentősebb túljelentkezéssel kell számolni.

Soha nem volt még ilyen a magas azoknak a meghirdetett pozícióknak a száma, ahol semmilyen tapasztalatot nem várnak el a jelentkezőktől. Az első negyedévben több mint 10 ezer ilyen állást hirdettek meg a cégek. A leggyakoribb elvárás az 1 és 3 év közötti munkatapasztalat: január és március között 14 ezer ilyen pozíció nyílt meg. A jelentkezéseknél már más az arány, itt a legtöbben úgy pályáznak, hogy még 1 éves tapasztalattal sem rendelkeznek.

A könyvelő és a fejlesztő a legkeresettebb pozíció.

Ezek esetében egy középfokú nyelvvizsgával is számos lehetőség közül választhatnak a munkavállalók. Összességében a cégek legnehezebben most is a programozói és a villamosmérnöki állásokra találtak szakembereket. Legtöbben az adminisztrátort, eladót, asszisztenst és területi képviselőt kereső hirdetésekre adták be a jelentkezésüket.

A profession.hu áprilisban 200 cégvezetőt és HR-szakembert kérdezett meg arról, hogy mennyire találják még fontosnak az önéletrajzot. A fehérgalléros állások esetén 10-ből 9-en ragaszkodnak hozzá, 88 százalékuk kifejezetten ez alapján választja ki, hogy kit hív be interjúra. A kékgalléros álláshirdetések esetében nincs feltétlen minden munkakörhöz szükség részletes információkra a munkavállalókról, ezért a munkaadók 49 százaléka nem minden esetben vár önéletrajzot egy pozíció kiírásakor.