Drágulással kezdődik a balatoni szezon

Befutott a Nemzeti Regatta nevű motoros, a Balatoni Hajózási Zrt. legújabb hajója Füredre, ezzel

megkezdődött a 171. balatoni hajózási szezon.

Új szolgáltatások, kibővült programok és áremelés - ezt kínálja a balatoni hajózási társaság, amely az elmúlt évhez hasonló, kimagasló forgalmat remél - hangzott el az ünnepségen.

- 360 milliárdos fejlesztési lehetőséget kapott a térség turizmusa a Balaton program révén. Bizakodjunk abban, hogy ez a határozat előremutató és fenntartható fejlesztéseket eredményez majd - mondta a Hajókikötőben tartott megnyitó beszédében dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere, aki Cholnoky Jenő több mint nyolcvan évvel ezelőtti gondolatait idézte: egész Európának legalkalmasabb pihenőhelye a Balaton, hogy ez így maradjon, mindannyiunknak tenni kell.

A balatoni hajózási szezont, a hagyományoknak megfelelően idén is, húsvét hétvégéjén, az első hajó Füredre való befutása nyitotta meg. Ezúttal is sokan várták a füredi mólón a balatoni hajózási társaság legújabb, 180 férőhelyes hajóját.

A BAHART az elmúlt három évben nem emelt árat, idén azonban lesz jegyáremelkedés,

az egyik díjzónában 100 forinttal, a másikban 200 forinttal kell többet fizetni egy-egy hajóúton. A kompon a gépkocsik, biciklik szállítási ára nem változott, de az utasok a korábbi 600 forint helyett 700 forintért kelhetnek át Szántód és Tihany között - írja a balatonfured.hu.

A hajójáratok száma folyamatosan bővül a következő hetekben, a főszezonban már 18 kikötő között, 28 útvonalon közlekednek majd. Az önkormányzati tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt. húsz motoros nagyhajót, három gyorshajót és négy kompot működtet.

A szezon egyik újdonsága a várhatóan a főszezonra elkészülő, 150 millió forintból felújított Kossuth-komp lesz.

Ezentúl naponta indulnak hajók Siófok-Balatonfüred-Tihany illetve Fonyód-Badacsony útvonalon, sétahajózni lehet Balatonfüreden, Tihanyban, Badacsonyban, Keszthelyen és Siófokon. Programmal, étkezéssel meghirdetett hajókirándulások várják a vendégeket, júniustól pedig diszkóhajók is közlekednek.

Idei újdonság lesz a Playmobil gyerekjegy, amelyhez ajándékfigura is jár. A társaság bővíti a programhajó-kínálatát. A Varázshajó indításával a gyerekeknek kedvez, míg az idősebb korosztály operett hallgatásával vagy borkóstolóval is összekötheti az útjait. Lesznek továbbra is bulihajók, kulturális programot kínáló élményhajók és Minimax gyerekhajók is.

A legfrekventáltabb Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon a hajókra telepített utastájékoztató rendszer érhető el, minden hajón és kikötőkben ingyenes wifi szolgáltatást biztosítanak.

Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója kiemelte: 170 éve végzik a balatoni hajózást, kötelességük tovább vinni a hagyományokat egyben megfelelni az újabb igényeknek.

- Tavaly intenzív fejlesztési stratégiába kezdtünk, hiszen a cégnek több évtizedes lemaradást kell bepótolnia. Jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a versenyképesség megőrzése érdekében, remélem érzékelhető a hajókon, a kikötőkben és a szolgáltatásaink minőségében is a változás. Idén is folytatjuk a fejlesztést. A cég beruházási kerete idén 800 millió forint lesz. Hajózási szempontból kiugróan jó évet zártunk tavaly, az idei terv ennek a megismétlése, az áremelésből keletkező pluszbevételt fejlesztési célokra fordítjuk - mondta Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója, aki hozzátette: a Kossuth kompon kívül felújítják a Helka és a Szántód hajót, továbbá fejlesztik a kikötői biztonságtechnikai eszközparkot is.

A társaság a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban nagymértékű állami és uniós forrásokra számíthat, fejlesztheti kikötőit, hajóflottáját, és kialakíthatja a második balatoni kompjáratot Fonyód és Badacsony között. A balatoni fejlesztésekről szóló, tavaly decemberben megjelent kormányhatározat szerint a Bahart több mint 10 milliárd forintos fejlesztési forráshoz juthat.

A parton köszöntőt mondott még dr. Lengyel Róbert, Siófok-, Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere, és Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke ,aki kiemelte: mindannyiunknak az a célja, hogy a milliárdos fejlesztések révén egész éves szolgáltatásokat tudjunk biztosítani a Balatonnál.

A jegyáremelés mellett minden korábbi kedvezmény idén is él.

Lesz családi jegy, amely két felnőtt és két gyermek kedvezményes hajózását teszi lehetővé. A megnövekedett kerékpáros igény kielégítésére bevezették a gyorshajón is a kerékpárjegyet. Évente átlagosan négyszázezren utaznak a hajókon, a társaság tavaly tíz százalékkal növelte a forgalmát, terveik szerint idén még több utas lesz majd.

Az ünnepségen az Ifjúsági Fúvószenekar adott térzenét, a Siófoki Férfi Dalkör Egyesület és a Balatonfüred Néptánc Együttes adott műsort.

A ceremóniát követően a zsúfolásig telt Nemzeti Regatta hajó ingyenes sétaútra indult.

Fotók: balatonfured.hu