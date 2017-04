Az utakról is kiszorítják a magyarokat

A nyugat-európai országokban az ottani minimálbért kell fizetniük a fuvarozó vállalkozóknak arra az időre, amíg a gépjárművezető az adott országban tartózkodik. Somogyi Gábor, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára a Világgazdaságnak adott interjúban úgy nyilatkozott, az egyesület elfogadhatatlannak tartja, hogy a közúti áru- és személyszállításra kiterjedjen a kiküldetési irányelv hatálya. Az érdekképviselet szerint ezek a szabályok

ellehetetlenítik a vállalkozások működését,

mert olyan mennyiségű adminisztrációs feladat hárul rájuk. Több vállalkozás a bizonytalan jogi helyzet és a kilátásba helyezett irreálisan magas bírságok miatt visszavonul egyes uniós piacokról.

A becslések szerint a fuvardíjakat legalább 15, de bizonyos esetekben akár 30 százalékkal kellene emelni, hogy a pluszköltségek mellett is rentábilisan működjön egy vállalkozás. Ezzel szemben a piac jelenleg is nyomott árakat diktál, a megrendelők egyelőre elutasítják az áremelést. További veszély, hogy az Európai Unión kívülről érkező, valóban dömpingáron dolgozó fuvarosok miatt ezek az árak tovább csökkenhetnek.

Franciaországban

szabtak már ki több alkalommal helyszíni bírságot

az adminisztrációs előírások hiányosságai miatt, de Németország is folyamatosan ellenőrzi a fuvarozókat, több tucat vállalkozásunknál jelenleg is vizsgálódnak. Számos olyan végzésről is tudnak, amelyben nem állapított meg jogszerűtlenséget a német vámhatóság, Somogyi Gábor szerint ez erős jelzés arra, hogy a magyarok jogszerűen fuvaroznak, és a bérszínvonalunk is megfelel Németország viszonylatában.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!