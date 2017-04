Rossz hír a panelekben lakóknak

Idén januárban a válaszadók 47 százaléka számított emelkedő árakra, most 44 százalékuk. A változatlan árakat várók aránya ugyanekkor 45-ről 50 százalékra emelkedett. A főváros egészét jellemző, a következő egy évre várt átlagos árnövekedés most is a 3 százalékot közelíti. A budai oldalon illetve a divatos pesti környékeken ennél gyorsabb, 5 százalék körüli árnövekedés valószínű - közölték.

Budapesten a divatos helyeken nem romlottak a kilátások, továbbra is élénk forgalom várható. A külső pesti területek esetében viszont romlottak a várakozások, és a panelpiacon is jórészt kedvezőtlen irányú változás következett be.

A keleti régióban az összesített prognózis kissé emelkedett, míg a nyugati országrészben valamelyest csökkent. Az új lakások ára várhatóan 5-7 százalékkal emelkedik az elemzés szerint.