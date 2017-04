A Google reklámbokkolót készít a böngészőjébe?

A mobil és az asztali gépes verzióba is beépítenék és alapértelmezetté tennék az új bővítményt.

Váratlan lépésnek tűnhet, hogy a részben az internetes hirdetésekből élő Google alapfunkcióként beépítené a Chrome-ba a hirdetések blokkolását. Mégis lehet benne ráció: a The Wall Street Journal által bemutatott tervek szerint a böngésző azokat a hirdetéseket tiltaná le, amelyek zavarhatják a felhasználókat. Ezt nem ők döntenék el, hanem a Coalition for Better Ads nevű ágazati csoport által kiadott sztenderdeket vennék figyelembe.

Eszerint nem jelenhetnének meg a felugró ablakok, a teljes képernyős reklámok vagy az automatikusan elinduló, hangot lejátszó videók, de elbúcsúztatnák a visszaszámlálóval ellátott, az egyes oldalak megjelenése előtt betöltődő hirdetéseket is.

A Google nem kommentálta a WSJ értesüléseit.

Azt egyelőre nem tudni, hogy miként működne a reklámblokkoló: minden hirdetést letiltana az adott oldalon, vagy csak azt, amit problémásnak talál. A The Verge szerint az utóbbiról lehet szó, és így elérhetik, hogy az internetes reklámok megfeleljenek a szabályoknak.

