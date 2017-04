Nem csitul a roham a banki széfekért

Továbbra is komoly az igény a banki ügyfelek részéről a széfszolgáltatás iránt. Van olyan bank, ahol a jelentős kereslet miatt több mint ötszáz új szekrényt telepítettek, más pénzügyi cégnél pedig várólista van - derül ki a Magyar Idők piaci elemzéséből.

Az érdeklődés mértéke bankonként eltérő – állapította meg az újság.

Az OTP-nél például az elmúlt három esztendőben éves átlagban körülbelül ötszázalékos növekedést tapasztaltak, az MKB-nál pedig tavaly csaknem 3 százalékkal növekedett a széfet igénylők száma.

Jelentős érdeklődésről számolt be a CIB is, olyannyira, hogy egy központi fiókjukban év elején 540 új széfet telepítettek.

Mint azt a lap kérdésére az FHB-nál elmondták, ők is növekvő keresletet tapasztalnak a korábbi időszakhoz képest.

Néhol várólisták alakultak ki,

és ahol felszabadul hely, ott is gyakran elvárás a minimum egy évre szóló bérlés.

A növekvő keresletben egyes cégek üzleti rést látnak, azonban a bankoktól független értékmegőrző szolgáltatás nyújtását a piacfelügyelet aggályosnak tartja.

A Magyar Nemzeti Bank tavaly több vállalatot tiltott el ettől a tevékenységtől.

Az indoklás szerint az ilyen társaságok a jegybanki engedély megszerzéséhez szükséges fokozott biztonsági, szigorú személyi, tárgyi és informatikai feltételeknek jellemzően nem felelnek meg, viszont az ügyfelekben hamisan alakítanak ki biztonságérzetet.

Az ország több részén is igen keresettek a széfek. Ugyan Budapesten a legnagyobb a telítettség, az tűnik ki a lap felméréséből, hogy

ahol van szolgáltatás, ott a kihasználtság is magas, függetlenül attól, hogy mekkora a település.

A bankok egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy nincs és nem is lehet rálátásuk arra, mit tesznek be az ügyfelek az értékmegőrzőbe. Ez azért is érdekes, mert meglehetősen szigorú szabályok és tiltólisták vannak érvényben.

Rendkívüli esetekben, mint amilyen az ügyfél halála vagy rendőrségi megkeresés, a rekeszt hatósági határozat vagy házkutatási parancs alapján nyithatják fel.