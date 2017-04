Szorult helyzetbe kerülhetnek a kis lakásfejlesztők

Elég negatív a hangulata igen sok kis és közepes ingatlanfejlesztőnek, akik attól félnek, hogy túlságosan előrehalad a piac, ők pedig nem bírják a versenyt. Ezért a legtöbben inkább visszafogják a tempót és sokkal kisebb méretű beruházást indítanak, mint amit korábban terveztek – közölte a szakértő.

„Óvatos duhaj elég sok beruházó, mert látják a kockázatokat, elsősorban a saját kockázataikat” - tette hozzá Mester Nándor.

Kifejtette: a kisebb befektetőknek sokkal kevesebb a referenciája, mint a nagyobb fejlesztőknek. Nehezebben kapnak hitelt, keményebb feltételek mellett, és nehezebben szerződnek velük az építőipari kivitelező cégek is.

„Márpedig ez utóbbi a kulcsa ma a lakásfejlesztésnek” - hangsúlyozta az Otthontérkép vezető szakértője.

„Egyre több helyről lehet hallani, hogy hat-nyolc vagy akár tíz hónapos késéssel tudnak csak elindulni a beruházások,

mert nem találnak kivitelezőt, nem találnak elegendő szakembert. Ha pedig időközben felvették a bankhitelt, akkor a kötbérnyomás egy olyan fenyegetettség, amit nem akarnak bevállalni” - mondta Mester Nándor, aki szerint kevesebb projekt jelenik meg mostanában.

„Megjelent ugyan egy-két nagyobb projekt, de a közepes és kisebb projektek kezdenek elmaradni. Valószínűleg arról van szó, hogy

későbbre halasztják az indulást, de túl sokat nem várhatnak”

- fogalmazott az Otthontérkép vezető szakértője.

Az áfa kérdése ugyanis nagyon égető probléma.

„A most hatályos rendelkezések szerint 5 százalékos az új építésű lakások áfája. De az a beruházó, amelyik nem tudja legkésőbb idén ősszel elkezdeni a beruházását, az vélhetően nem tudja befejezni a 2020 közepéig a saját projektjét. Utána pedig kénytelen lesz 27 százalékos áfával számolni, amit viszont a piac nem fog elviselni – legalábbis egy része biztosan nem. Emiatt van igen nagy feszültség most a piacon” - tudatta Mester Nándor.

Mindeközben a kereslet folyamatosan nő az új lakások iránt.

Ezt támogatja az is, hogy a finanszírozási feltételek folyamatosan javulnak. Éppen a napokban jelentette be több kereskedelmi bank is, hogy lazít a feltételeken, könnyebb lesz hitelt felvenni – emlékeztetett a szakértő.

Hozzátette: ez főleg azoknak segítség, akiknek az önereje nem feltétlenül van meg az induláskor, vagy túl alacsony a lakás teljes árához képest. Ez is növeli a keresletet.

„Ha pedig nő a kereslet, akkor a nagy beruházók továbbra is könnyen el tuják majd adni a lakásaikat, a kisebbeknek azonban ezekkel a nagyokkal is versenyezniük kell, és hátrányba kerülnek” - hívta fel a figyelmet az Otthontérkép vezető szakértője.

