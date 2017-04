Visszakozik a kormány, nem szavaznak a munka törvénykönyvének szigorításáról

Nem várható döntés a munka törvénykönyvének módosításáról ezen a héten, mivel a kormány képviselői a jövő hétre hívták össze a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumát, ahol a szociális partnerek javaslatait is várják – tudta meg a Magyar Idők.

Várhatóan nem szavazza meg jelenlegi formájában az Országgyűlés a munka törvénykönyvének módosítását –értesült a napilap. Korábban mind a munkavállalói, mind a munkaadói oldal élesen bírálta a törvénytervezetet, mivel benyújtását nem előzte meg szélesebb körű érdek-képviseleti egyeztetés.

Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára fogadta a Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok elnökét egyeztetéseket ígérve,

a szakszervezetek pedig már el is készítették javaslataikat.

Eszerint kikerülne a tervezetből a jelenlegi egyéves munkaidőkeret három évre hosszabbítása, mert átláthatatlanná, kaotikussá tenné a már most is nehézkes munkaidő-kezelést, és az uniós irányelvekkel sincs maradéktalanul összhangban. Jelenleg már a két-három hónapos munkaidőkeret megállapítása is jelentős adminisztrációs terhet jelent. Kizárólag abban az esetben lenne elfogadható a 36 hónapos keret, ha a jelenleg jellemző vállalati kollektív szerződések helyett ágazati vagy országos szintű megállapodásokat lehetne tető alá hozni, erős, a munkavállalókat védő garanciákkal.

A szakszervezetek kihúznák a jelenlegi javaslatból azt is, hogy a munkavállaló hozzájárulásával is módosítható a munkaidő-beosztás, mivel súlyos visszaéléseket eredményezhet, hogy a dolgozó milyen nyomásgyakorlás után adja hozzájárulását.

A szakszervezetek szintén kifogásolják a kötelező pihenőnapra vonatkozó rendelkezést. A tervezet havonta legalább egy pihenőnap kiadását írja elő, tehát a munkaidőkeretben foglalkoztatottakat a munkaadó akár arra is kötelezheti, hogy heteket dolgozzanak végig folyamatosan, pihenés nélkül. A szakszervezetek ezért legalább heti két pihenőnap beiktatását javasolják.

A munka törvénykönyve egyéni képviselői módosító javaslatát a múlt héten kezdték tárgyalni a honatyák, ezután szinte az összes, hazánkban működő szakszervezet elhatárolódott a kezdeményezéstől. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, osztja a szakszervezetek aggodalmát és támogatja a szélesebb körű konzultációt.

