Jelentősen könnyített a kormány az építési szabályokon

Mostantól már a 300 négyzetméternél nagyobb családiház-építésre is az egyszerű eljárás vonatkozik, nem kell építési engedély, csak bejelentés - tudta meg a Napi.hu.

A jövőben 300 négyzetméter feletti, nem kereskedelmi céllal épített vagy bővített lakóépületek is megépíthetőek egyszerű bejelentéssel - az erről szóló jogszabály-módosítást még februárban terjesztette be Lázár János miniszter, a Magyar Közlönyben pedig most jelent meg a szabályozás, és csütörtökön este 8-kor már életbe lépett - írja a Napi.hu.

A gyakorlatban azt jelenti, hogy akik saját lakhatásuk megoldása érdekében építkeznek, azok mostantól 300 négyzetméternél nagyobb ház építésében is gondolkodhatnak. (300 négyzetméterig eddig is az egyszerű eljárás volt érvényben.)

Az új rendelkezés bevezetését a kormány azzal indokolta, hogy a lépéssel a bővítés területén érhető el jelentősebb eredmény. A korábbi szabály szerint ugyanis egy 300 négyzetméter feletti lakóházban, ahol jellemzően több lakás van, nem végezhető bővítés egyszerű bejelentéssel akkor sem, ha az adott magánszemély tulajdonában lévő lakás 300 négyzetméter alatt van. Az új rendelkezésekkel megnyílik az út az ilyen lakások egyszerű bejelentéssel történő bővítésére is.

