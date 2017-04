Legyen jó vagy rossz idő, hétvégén nyitnak a strandok

Hétvégétől már több fürdő szabadtéri részét is megnyitják, de egyelőre valószínűleg nem az összes medencét, a fokozatosság az időjárástól is függ – mondta a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Hegyi Ákos hozzátette: idén drágább volt a strandszezonra a felkészülés, a hideg tél miatt ugyanis többe kerül a felújítás. Közben a szövetség a fürdőszolgáltatások áfájának 18 százalékra való csökkentését szorgalmazza, amit azonban nem építenének be a belépőjegyek árába.