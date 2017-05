Sokakat fog elkényeztetni a kormány

Nagyon optimista növekedési előrejelzés, felpörgő infláció, a korábban tervezettnél magasabb költségvetési hiány - ez az egyik olvasata a 2018-as költségvetésnek, amit Varga Mihály ma délután nyújt be a parlamentnek. A tervezet tartalmazza a már ismert adócsökkentéseket, valamint 1-2 újdonságot is (például örülhetnek az ingatlant bérbeadók), de nagyobbat durrant a kiadási oldalon: elkényezteti a nyugdíjasokat és rengeteg beruházásra lesz állami forrás.

Persze ez nem választási költségvetés, csak a választás évében végrehajtott költségvetés - írja a Portfolio.

Varga Mihály kedden délután 4 órakor lerántja a leplet a 2018. évi költségvetésről, amikor is átadja a tervezetet Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének. Az már korábban eldőlt, hogy a kormány ezúttal is tartja magát a korábbi évek nem túl szerencsés gyakorlatához és már a tavaszi ülésszakon benyújtja a jövő évi költségvetést és a képviselők már a nyár elején el is fogadják azt. A kormány azzal érvel a korai költségvetés benyújtása mellett, hogy az javítja a kiszámíthatóságot és tervezhetőséget. Ezt ugyanakkor saját maga cáfolja meg újra és újra, amikor a kőbe nem vésett tervezetet többször is átírja, vagy épp nem írja át, csak ignorálja azt. Ez történt a 2017-es költségvetéssel is tavaly. A parlament ugyanis már a nyáron elfogadta a tervezetet, majd jött az év végi bérmegállapodás, mely számos ponton érintette az idei költségvetést, a kormányt azonban ez nem zavarta és nem módosította a 2017-es büdzsé számait. Azt már tudjuk, hogy ezzel hibát követett el és ezt most - jobb később, mint soha alapon - korrigálja. A 2018-as költségvetés benyújtásával egyidejűleg ugyanis a 2017-es költségvetés módosítására készül, a magyarázat pedig "megdöbbentő": a többéves bérmegállapodás hatásait kívánják átvezetni.

Ezzel tulajdonképpen saját maga állít ki bizonyítványt a költségvetés korai elfogadásáról. Hogyan javítja a kiszámíthatóságot egy olyan tervezet, amit a kormány saját maga hagy figyelmen kívül?

A jövő évi költségvetésről eddig megjelent információk alapján azt is kijelenthetjük, hogy a kormány saját terveit nem veszi komolyan vagy csak rugalmasan értelmezi. A tavalyi konvergencia programban ugyanis 2018-ra 1,7%-os hiánycélt jelölt meg, mostanra ez felkúszott 2,4%-ra (itt jegyezzük meg, hogy a költségvetésért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium abban konzisztens, hogy a 2017-es évre is ezt játszotta el). Ez a hiánycél emelés pedig nem éppen abba az irányba mutat, amit a minisztérium a szavak szintjén kommunikál, miszerint "nem lesz választási költségvetés". Ebből a lépésből is jól látható, hogy a kormány próbálja növelni saját mozgásterét.

A kedvező folyamatok 2018-ra is fennmaradnának elemzők szerint. Egy konjunkturálisan felívelő szakaszban emeli a hiánycélt a kormány. Vagyis egy felívelő növekedési időszakban lazít a gyeplőn, nem készül fel előre a rosszabb időkre.

Erről tudomása is van, hiszen az Európai Bizottság által elvárt egyik, kevésbé számon kérhető kritériumát is figyelmen kívül hagyja és a stabilitási törvény egyik előírását is megsérti a kormány. A strukturális egyenleg ugyanis jövőre sem fog közelíteni a 1,5%-on megállapított középtávú deficitcélhoz. Az indoklás szerint jövőre 2,5% lehet a strukturális deficit, és a törvénysértésre a Költségvetési Tanács is felhívja a figyelmet véleményében, azonban csak annyit kér, hogy a kormány mutassa be, hogy ha nem most, akkor a jövőben mit kíván tenni a középtávú cél (MTO) elérése érdekében.

Lássuk a számokat

A főbb makrogazdasági feltevések:

Az idei 4,1%-os gazdasági növekedés után 4,3%-kal bővülhet a gazdaság jövőre. Itt a KT is elismeri, hogy a konszenzusnál magasabb növekedéssel kalkulál a tervezet.

A háztartások fogyasztása ezen belül 4,6%-kal növekedhet.

A bruttó álló-eszköz felhalmozás 12,9%-kal növekszik, így a beruházási ráta eléri a 20%-ot.

A foglalkoztatás 1,8%-kal tovább bővül 2018-ban. Ez abból adódik, hogy a versenyszféra foglalkoztatotti létszáma 2,6%-kal nő, míg a közszféra állománya 1,6%-kal mérséklődik.

A bruttó átlagkereset jövőre 8,8%-kal emelkedhet az NGM várakozása szerint.

A termelékenység a kormányzati előrejelzés szerint 2,4%-kal javul, az export 6,5%-kal bővül, az import 8,2%-ot ugik.

3%-os inflációval tervezett a kormány.

A bevételi és kiadási oldalt meghatározó folyamatok pedig: