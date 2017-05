Nagy változás: ha mobilinternetet használ, akkor ne lepődjön meg

Zavarta az ügyfeleket az a megoldás, hogy az adatkeret elfogyása után lassította a Magyar Telekom a mobilinternet-szolgáltatást, és bár átmenetileg ez megoldást jelenthetett, emellett bosszankodást is, hiszen hiányzott a megszokott mobilinternet-élmény és a gyorsaság – közölte újból a társaság az InfoRádió megkeresésére. Hozzátették, a legtöbb előfizető eddig is vásárolt kiegészítő adatkeretet, vagy váltott egy másik, nagyobb adatot tartalmazó csomagra. Azok pedig, akik nem tudtak vagy akartak erre többet költeni, jellemzően wifit kerestek, és azt használták, ez feltehetően most sem fog változni.

A Telekom válaszából válaszból kiderül, a mobilinternetre vonatkozó változás

csak az új csomagokat érinti.

A meglévő régebbi szerződéseket nem, ugyanakkor a régi, havidíjas mobildíjcsomagokat, mobilinternet-csomagokat, valamint forgalombővítő opciókat lezárja a szolgáltató, ami azt jelenti, hogy új szerződést vagy az ezekre való váltást már nem engedi most május elsejétől. Az ezen csomagokban lévő előfizetőknél a hűségidő végéig nem változnak a feltételek. A Magyar Telekom most is megerősítette, hogy az új előfizetői portfóliója rugalmasabb, egyénre szabhatóbb, ami az előfizetők számára nyomon követhetőbb.

A Vodafone-nál

már két éve leáll az adatforgalom,

ha elfogy a csomagban lévő adatmennyiség, ugyanakkor van egy automatizmus szolgáltatás, amely plusz adatcsomagot ad, 200 MB-ot, ez pénzbe kerül, majdnem 500 forintba, és az előfizetők bármikor vásárolhatnak kiegészítő adatmennyiséget is. A Vodafone is azzal indokolta a teljes leállítást, hogy az ügyfelek mindig a megszokott felhasználói élményt kapják. A plusz adatopciókkal azonban nem kötelező élni, és mivel a szolgáltató a havi adatkeret 80 százalékánál már SMS-ben küld tájékoztatást, vissza lehet fogni az adatforgalmazást, és beosztani a maradékot, 100 százaléknál egyébként ismét jön egy SMS, a meglepetés tehát kizárva.

A Telenornál még felemás a helyzet, a társaság közlése szerint az elmúlt egy-két évben kötött modernebb szerződéseknél már jellemzően nincs lassítás, ugyanakkor azoknál, akik még régebbi előfizetésekben ülnek, továbbra is a lassítás jellemző, ha elfogy az adatkeret. A figyelmeztető SMS-ek pedig itt is érkeznek. A szolgáltató honlapján a hálózatsemlegességi rovatban tarifánként kereshető, hogy hol milyen sebességre lassítják az adatforgalmat a keret kimerülése után. A Telenor válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy a 4G és a 4G+ bevezetése óta az emberek leginkább videók és képek nézésére használják a mobilnetet, ezek pedig lassított nettel élvezhetetlenek. Korábban mondjuk egy Edge hozzáférés és a lassított internetforgalom között nem volt akkora a szakadék a sebességben, mint most a 4G és a lassított net között, ez pedig frusztrálja az ügyfeleket.

A lassított internet egyébként legfeljebb egy dologra volt alkalmas, hogy szöveges csetüzenetet küldjön vele a felhasználó. Enélkül azonban marad az SMS arra a maradék időre, amíg az új hónap meg nem kezdődik, vagy kiegészítő adatcsomagot kell vásárolni.

