Milliárdokkal csökken az utazási kedvezményekre szánt összeg

Először csökkentette 2014 óta a kormány a költségvetésben a a szociálpolitikai menetdíj-támogatásra szánt összeget, 104 milliárd helyett csak 97,5 milliárdot tervezett be. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint azonban nem csökkennek az utazási kedvezmények, csak az igényekhez igazították a tervet.

Kiderült, mi áll az utazási kedvezmények fedezetéül szolgálató költségvetési előirányzat megvágása mögött. 2014 óta először nyúlt hozzá a kormány a költségvetésben a szociálpolitikai menetdíj támogatás előirányzatához, az összegét mostanáig 104 milliárd forinton "fagyasztotta be". A jövő évi költségvetés törvényjavaslatban azonban már

csak 97,5 milliárd forintot terveztek be.

Az okok között szerepelhetett volna az is, hogy csökkenteni kívánják az ebből a keretből finanszírozott utazási kedvezményeket, de a Nemzetgazdasági Minisztérium az mfor.hu megkeresésére közölte: az elmúlt években az előirányzattól rendre elmaradt a tényleges teljesítés, az előirányzott 104 milliárd forint helyett 2015-ben és 2016-ban is valamivel 97 milliárd forint felett teljesült. A szakértői becslések alapján ez a tendencia a jövőben - ideértve a 2017-es évet - is folytatódni fog, ezért a 2018-as költségvetés tervezésekor erre 97,5 milliárd forintot irányzott elő a kormány. Az előirányzat ugyanakkor felülről nyitott, tehát ha ennél magasabb lenne a ténylegesen teljesítendő összeg, az külön döntés vagy kötelezettségvállalás nélkül túlléphető.

A tárca hangsúlyozza, hogy "a kormánynak eddig sem volt és ezt követően sem célja, hogy az utasokon spóroljon. A vonatkozó jogszabályokban nem történt változás."

