Facebookról vásárolna? Olyan, mint ha az utcán fizetne egy idegennek

A közösségi oldalakat sokan már nem csak kapcsolattartásra, hanem vásárlásra is használják. Könnyű azonban csapdába esni.

Előfordul, hogy csak egy kitalált fantázianév szerepel az oldalak megnevezéseként, tele jogszabály- és a fogyasztók érdekeit sértő általános szerződési feltételekkel, és az is előfordul, hogy az eladó megváltoztatja a nevét és a profilján, hogy ne érje el a vevő.

A Facebook-on történő vásárlás ugyanolyan online rendelésnek számít, mintha egy külön erre szakosodott weboldalt keresnénk fel.

Épp ezért az ilyenkor szokásos aranyszabályokat itt is be kell tartani – hangsúlyozta a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Rendelés előtt alaposan nézzük meg, hogy milyen adatokat ad meg magáról az eladó.

Az sem mindegy, hogy a profilt egy magánszemély vagy egy vállalkozás regisztrálta. Ha nem kereskedőtől vettük az árut, akkor nincs arra lehetőségünk, hogy 14 napon belül visszaküldhessük a terméket, kivéve, ha ezt a másik fél önként vállalta.

Ha nem vagyunk biztosak az eladó személyében,

először inkább vegyük fel a kapcsolatot vele üzenetben,

és tisztázzuk, hogy ki ő, magánszemélyként vagy kereskedőként jár-e el. Ez annál is inkább fontos, mert több helyen előreutalással kérik a vételárat.

Ha kiderül, hogy kereskedő árulja a nekünk tetsző terméket, nézzük meg azt is, hogy milyen adatokat ad meg magáról. Gyanúra ad okot, ha például semmilyen cégnév, postacím nem áll rendelkezésre és csak és kizárólag egy e-mail cím szerepel a fogyasztói panaszok fogadására.

Kötelező ugyanis megadnia legalább a vállalkozás nevét és székhelyének postai címét, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámát, a telefaxszámát és az elektronikus levelezési címet is.

Ellenőrizzük azt is, hogy van-e saját honlapja, ahol a termékeit árulja,

ez ugyanis komolyabb értékesítési szándékot mutathat, mint ha csupán a közösségi oldalon árul.

De azt is szem előtt kell tartani, hogy ma már pár ezer forintért is lehet készíteni webáruházat néhány kattintással. Hogy valóban ilyen rögtönzött weboldalról van-e szó, az könnyen kiderül a különböző internetes keresők segítségével, ezért érdemes ezeket is használni előzetesen és elővigyázatosnak lenni.

Ne mulasszuk el átolvasni az oldalon megtalálható általános szerződési feltételeket sem,

ellenben könnyen kellemetlen meglepetésben lehet részük később – figyelmeztet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Hozzátették: hasonlóan járt az a fogyasztó, aki úgy kötött szerződést az érintett egyéni vállalkozóval, hogy az még csak egy postacímet sem közölt magáról, a kiszállítást negyven munkanappal vállalta és a vételárat előre kérte átutalással rendezni. Mikor eltelt a határidő, a kiszállítás viszont elmaradt, a közösségi oldal felületén, üzenetben panaszt tett, választ abszolút nem kapott, pedig a rendszer kijelezte, hogy a profil tulajdonosa elolvasta a reklamációt. Sőt később csak azt látta, hogy a profilt megváltoztatták más névre és a korábbi női hirdető helyett hirtelen egy férfi profilja volt elérhető. Arról nem is beszélve, hogy az oldal tele volt jogszabálysértő feltételekkel, így például panaszt csak a pénz átutalásától számított kilencven napig fogadott el a kereskedő. Az ilyen és ehhez hasonló eseteknek se szeri, se száma.

Sokat segíthet az előzetes tájékozódásban az is, ha a kiválasztott közösségi oldalon megtalálható „Bejegyzések” menüpont alatt, vagy épp a közzétett megosztásokhoz érkező fogyasztói kommentek közül többet megnézünk. A már kárt szenvedett fogyasztók ugyanis sokszor megosztják tapasztalataikat, így jelezve, hogy nem érkezett meg számukra a termék.

Ha mindezek nélkül kerül sor a megrendelésre és a fizetésre,

az olyan, mintha az utcán fizetnének egy vadidegennek, akiről semmit sem tudnak

– figyelmeztet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

