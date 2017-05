Drasztikus szigorítások jöhetnek az európai repülőkön!

Egyes európai repülőjáratok fedélzetéről is kitilthatja az okostelefonoknál nagyobb elektronikus eszközöket az Egyesült Államok, annak mintájára, ahogy most 10 közel-keleti országból induló amerikai járatokon van hasonló korlátozás - írja a Reutersre hivatkozva a portfolio.hu.

Az amerikai kormányzat márciusban úgy döntött, hogy tíz közel-keleti repülőtérről induló amerikai járat fedélzetéről kitiltja az okostelefonoknál nagyobb elektronikus eszközöket és nem lehet felvinni kézipoggyászban a gépre laptopokat, kamerákat sem. A Reuters értesülései szerint hamarosan néhány európai országra is kiterjeszthetik a tilalmat.

A tilalom az egyiptomi, a jordániai, a kuvaiti, a marokkói, a katari, a szaúd-arábiai, a török, illetve az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereire vonatkozik, amelyekhez most csatlakozhatnak európai országok. Az amerikaiak után Nagy-Britannia is bevezetett hasonló korlátozást, bár más útvonalakra. Egyes értesülések szerint a Nagy-Britanniából Amerikába induló járatokat is érintheti az új tilalom.

A bejelentést az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal teheti meg, az egyelőre kérdéses, hogy mikor. A tilalmat azért vezették be az amerikai hatóságok, mert attól tartanak, hogy robbanószereket telepíthetnek terroristák az elektronikus eszközökbe. Az más kérdés, hogy a feladott poggyászban lehet szállítani őket, ami kockázatos, hiszen a lítium-ion akkumulátorok akár tűzveszélyesek is lehetnek a hosszú távú járatokon, főleg ha sok ilyen eszköz van egymás mellett.

