Kiderült, mennyi pénzt kapott a CÖF az MVM-től

Az Átlátszó közadatigénylésben kikérte az MVM-től a CÖKA részére 2010 óta adott támogatások listáját, amelyből kiderült: az állami cég 2016-ban 508 millió forinttal támogatta a CÖKA-t. A társaság azt nem árulta el, mire adták a pénzt a szervezetnek.

Az Átlátszó kíváncsi volt arra is, hogy a CÖF kapott-e más állami szereplőktől is támogatást, ezért közadatigénylést adtak be a szervezethez, de a megkeresésre a még nem kaptak választ.

