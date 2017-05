Brutálisan nőttek a lakásárak ezeken a helyeken

„2016-ban országos szinten tíz százalékkal emelkedtek a lakásárak, és az új lakások ára is nagyon hasonló mértékben, 8,6 százalékkal emelkedett” - közölte Székely Gáborné.

Felidézte: körülbelül 2014 óta tart a lakások drágulása. Kezdetben még enyhébb mértékű, négy százalék körüli áremelkedés volt, de 2015-ben és 2016-ban már 10 százalék körüli, vagy azt meghaladó áremelkedés volt.

A KSH osztályvezetője elmondta, hogy most már a nagyvárosok mellett vidéken is bővül a tranzakciók száma.

„Nagyon súlyos visszaesés után vagyunk, ami sok tekintetben a vidéki területeket még komolyabban érintette. De a 2016-os adatok már azt mutatják, hogy

minden régióban, és régiónként a kisebb településeken is növekszik az ingatlanforgalom”

- tudatta Székely Gáborné.

„Ha a 2008-as szinthez viszonyítjuk az árakat, és azt is figyelembe vesszük, hogy időközben volt infláció is – tehát ha reálértéken vizsgáljuk a lakásárak alakulását –, akkor két település, Győr és Veszprém az, ahol már reálértékben is meghaladják az árak a 2008-as szintet” - közölte a szakember.

Érdekes módon az összes többi magyarországi megyeszékhelyre ez még nem érvényes – tette hozzá.

Szombathelyen, Debrecenben, Kecskeméten, Székesfehérváron és Szegeden már viszonylag kicsi a lemaradás a 2008-as szinthez képest,

míg a többi településen egyre nagyobb és nagyobb a lemaradás. A lista legvégén Miskolc és Salgótarján áll, ahol még 30 százaléknál is magasabb a 2008-as szinthez viszonyított csökkenés.

Budapest egészét tekintve már a 2008-as szint felett vagyunk reálértelemben, így számolva hét százalékos az árak növekedése – mondta a KSH osztályvezetője.

„Ha ráközelítünk Budapestre, akkor azt látjuk, hogy rendkívül nagyok a különbségek, és van egyfajta átrendeződés is. A lista elején most három belső pesti kerület van:

az V., a VI. és a VII., ahol 30 százalék körüli reálár-emelkedés történt ezekben az években”

- részletezte Székely Gáborné.

A pesti belső és a budai kerületekben már szintén nőttek reál értelemben az árak – tette hozzá.

„Jellemzően a külső pesti kerületek azok, ahol még mínuszban vagyunk, itt 9-10 százalék körüli árcsökkenést szenvedtek el a lakások tulajdonosai. Ilyenek például a XX., a XXI., a XVI., a XXIII, illetve a XVIII. kerület” - tudatta a KSH osztályvezetője.

