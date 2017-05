Jó tudni: nem csak lakásra vehető igénybe a fogyasztóbarát lakáskölcsön

Zöld utat kapott a jegybanktól a "fogyasztóbarát lakáshitel" minősítéssel megjelölt banki hiteltermékek bevezetése. Az egyes konstrukciók a jegybank vizsgálata után kaphatják meg ezt a tanúsítványt. Egy bank több ilyen konstrukciót is kínálhat.

A minősített termékekkel szemben támasztott főbb kritériumokat itt soroltuk fel.

Habár ezek lakáskölcsön termékek, de ezt tágan lehet értelmezni, ugyanis igénybe vehetők építési telek vásárlására, üdülő építésére, vagy lakáscélú ingatlanhoz kapcsolódó gépkocsitároló létesítésére is - mondta az InfoRádiónak Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője (a teljes interjú meghallgatható a cikk végén).

Palkó István elemző szerint már most több olyan, fix kamatozású lakáshitel termék van, amely megfelel az előírásnak, de a bankok hozhatnak létre új hitelkonstrukciókat is.

"Ha csak a kamatfelárat nézzük, a kalkulátorok és hirdetmények alapján az látható, hogy a 3,5 százalékos kamatfelárba, amelyet az MNB megszabott, a jelenleg is elérhető fix kamatozású hitelek egy része is befér. Ezeknél is kell azonban valószínűleg módosítani a feltételeken, mert az előtörlesztési díjat vagy a folyósítási díjat nem biztos, hogy úgy szabták meg, ahogy az a »fogyasztóbarát lakáshitel« minősítéshez szükséges" - mondta az elemző.

Nagy rohamra nem számítanak, de sok függ attól, hogy az MNB és a bankok mennyire fogják reklámozni az újfajta hiteleket. A népszerűségük biztos megnő, de valószínűleg még mindig drágábbak lesznek, mint a változó kamatozású hitelek. Ez utóbbiak nem fognak beférni az új minőségi kategóriába.

A felmérések szerint egyébként az új hiteleknek még mindig majdnem felét a változó kamatozású konstrukciók teszik ki.

Mivel a kamatszint a korábbi évekhez képest alacsony, ezért a fix kamatozású hitelek is viszonylag olcsóak, de még mindig alacsonyabb a kamat a változó kamatozású termékeknél. Ezzel együtt valószínűleg megnő a mostaniaknál olcsóbb, újfajta fix kamatozású termékek kedveltsége Palkó István szerint.

