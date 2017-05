Nincs fedezet a költségvetésben Orbán Viktor bejelentésére

Orbán Viktor miniszterelnök ma jelentette be, hogy a születésszám növelése érdekében a kormány intézkedéseket vezet be. A kormányinfón Lázár János kérdésre elmondta, hogy a miniszterelnök által bejelentett intézkedések már jövőre százmilliárd forintba kerülnének.

A parlament most tárgyalja a 2018-as költségvetés tervezetét, ám a Napi.hu szerint abban

nyoma sincs a kormányfő által most bejelentett családpolitikai intézkedéseknek,

vagyis azokra forrást kell találni. Eközben a 2018-as költségvetés már most túlterhelt: az MNB szerint a kormány túlbecsülte a várható növekedést, de a Költségvetési Tanács is a 2018-as büdzsé tehermentesítést javasolta. Ezzel szemben a kormány most eszerint további százmilliárdos kiadást szeretne felvenni a költségvetésbe, erre a jövő heti módosító indítványokkal kerülhet sor.

