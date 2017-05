Fontos információ nyaralás előtt - tízezreket spórolhat

A forint az elmúlt napokban féléves csúcsára erősödött, így gondolni kell arra is, hogy most érdemes-e a nyaralásra szánt összeget átváltani.

Az elmúlt években sokaknak jelentett problémát a nyaralás tervezésekor, hogy a forint árfolyama akár egyik hétről a másikra jelentősen elmozdult, ezért nehéz volt eldönteni, mikor és milyen árfolyamon szerezzük be a nyaraláshoz szükséges eurót vagy horvát kunát. A forint árfolyama az euróval szemben az elmúlt napokban féléves csúcsára, 307 forint/euró alá erősödött, ami kifejezetten jó lehetőséget teremt a nyaralásra szánt valuta beszerzésére- írta a privatbankár.hu.

Saághy Pál, az Equilor Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint a nyár folyamán is stabil maradhat a forint árfolyama, lényeges gyengülés nem várható, mivel a Magyar Nemzeti Bank céljainak megvalósításához is stabil forintra van szükség. A korábban tapasztalt, gyengülő forintpályát már nem tudja fenntartani a jegybank, és az uniós források beáramlása is folyamatos forintkeresletet biztosít.

Ezért az Equilor szakértője szerint a

303-318 forint közötti sávban mozoghat az euró jegyzése a következő hónapokban is.

A mostani, 307-308 forint körüli szint a sáv erősebbik felén van, így érdemes lehet a mostani szinteken bevásárolni a nyaralásra szánt valutából, hiszen egy általános hangulatromlás esetén könnyen megdrágulhat az európai fizetőeszköz, ami egy hosszabb nyaralás esetén akár komolyabb. akár több tízezer forintos többletköltséget is jelenthet.

