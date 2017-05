Jön az újabb adóemelés, csak más a neve

Az iparűzési adónál is komolyabb teher az éttermek, vendéglátóhelyek számára a jövő évtől bevezetendő új adó, a turisztikai hozzájárulás - mondta az InfoRádió Adóinfo című magazinjában az RSM adótanácsadója. Hegedűs Sándor kiemelte: az adó alapja a bevétel, éppen azon bevételek, amelyeket az áfacsökkentés érintett.

Hegedűs Sándor utalt arra, hogy 2016-ban év közben egy módosító indítvánnyal került be a turizmusfejlesztési hozzájárulás az adók sorába.

"Azok számára, akik vendéglátóipari szolgáltatást nyújtanak és idén örömmel vették, hogy már nem 27, hanem 18 százalék áfával kell számlázniuk, megváltozik a helyzet. 2018 január elsejétől kezdődően ugyan ez az áfakulcs már csak 5 százalékos lesz, ám ezzel párhuzamosan be kell majd fizetniük a turizmus fejlesztését szolgáló pénzügyi alapba is mindazoknak, akik az áfa-csökkentés kedvezményezettjei. Ez az új adó az árbevétel négy százaléka lesz" - ismertette a részleteket az RSM adótanácsadója.

Azon árbevétel után kell ezt a négy százalék adót megfizetni, amely után a kedvezményes áfa-kulcsot érvényesíteni lehet.

"Tehát akik 2017 január elsején pezsgőt pukkantgattak, hogy mostantól milyen jól fognak járni, most azzal fognak szembesülni, hogy ha nem is egy iparűzési adó, de annak egy közeli rokona és lényegesen nagyobb volumennel fog a színre lépni. A turisztikai hozzájárulás alapja ugyanis az árbevétel, csökkentő tétel nincs, ráadásul az adótétel is a duplája lesz, mint az iparűzési adó volt" - mutatott rá az adótanácsadó.

Hegedűs Sándor szerint

ez az összeg mindenképpen jelentős teher lehet az étterem-tulajdonosok számára, hiszen az árbevételre számítódik,

függetlenül attól, hogy az adott étteremnek milyen a jövedelmezősége.

Azt is jelezte: általánosan elmondható, hogy a magyar vállalkozások számára például a társasági adóhoz képest az iparűzési adó nagyon sok esetben lényegesen nagyobb teher, egyszerűen azért, mert a cégek egy jelentős része vagy éppen adókedvezménnyel él, vagy azért, mert a profitja nem feltétlenül olyan nagy.

Bérmunkázó cég esetében például, ahol igazából nincsen iparűzésiadó-csökkentési lehetőség, mert az anyagköltség minimális, az egész bevétel után kell megfizetni a két százalékot, míg a társasági adót adott esetben csak a profit után.

"Egy új adónemről beszélünk a turisztikai hozzájárulás esetében.

Nehéz ezt nem adóemelésnek minősíteni,

mert mindenképpen újabb terhek fognak a vállalkozások számára megjelenni" - mutatott rá Hegedűs Sándor.

