Új termékeket is elért a csaláshullám

– Az árucikk valójában nem is olyan lényeges – mondta a Magyar Időknek nyilatkozva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozóinak munkáját irányító helyettes államtitkár. Sors László kifejtette: az elkövetők nem ragaszkodnak egy-egy termékféléhez, nekik csak az illegális profit a lényeg. Így akik egyik nap még műtrágyával kereskedtek jogsértő módon, másnap már akár tejet is forgalmazhatnak, esetleg használt autókat hoznak be adózatlanul külföldről.

– A csalás lehetősége azonban egyre nehezebb idehaza, az utóbbi időben több intézkedés is született a költségvetést megkárosító cselekmények visszaszorításáért – mondta Sors László. A helyettes államtitkár elsőként arról számolt be, hogy a NAV idén új módszert alkalmaz az áfacsalók ellen. Az összetett, lépésről lépésre felépített rendszerben a hivatal emberei megfigyelik például azoknak a termékeknek az árát, amelyekkel gyakran követnek el visszaélést. A feltűnően alacsony ár ugyanis eleve gyanús.

– Lehetnek gazdaságilag indokolható és jogszerű tényezők, de sokszor arra derül fény, hogy a beszerzési láncban nem fizették meg az áfát, sőt megkísérlik visszaigényelni azt az összeget, amit elcsaltak – magyarázta Sors László, hozzátéve: ezen a ponton pörög fel a NAV rendszere. Ha kell, a pénzügyi nyomozók titkos módszerekkel szereznek információkat az elkövetőkről, a revizorok adóellenőrzést indítanak, a pénzügyőrök pedig az árut szállító kamionokat vizsgálják, illetve az országok közötti termékmozgásokra figyelnek.

– Az új, összehangolt módszer révén tulajdonképpen meg lehet mondani, hogy egyes kényes termékeknél adott pillanatban hány áfacsalással foglalkozó bűnszervezet működhet az országban – fogalmazott a helyettes államtitkár.

A legtöbbször nem bizonyítható, hogy a kereskedő – vagyis az a boltos, az az áruházlánc, amely a fogyasztóknak árulja a termékeket – tudott a visszaélésről. Ezt azzal igyekszik kiküszöbölni a NAV, hogy újabban tájékoztató levelet küld minden olyan üzletnek, boltláncnak, amelyhez a gyanú szerint áfacsaláshoz felhasznált árucikkek kerültek. A hivatalos iratban a hatóság felhívja a címzett figyelmét, hogy az egyik beszállítónál visszaélés lehetősége merült fel, és ez a beszerzési csatorna rá nézve is adójogi kockázatot jelent.

– Az utóbbi időben több kereskedő is úgy döntött, hogy ezentúl inkább magától a gyártótól szerzi be a terméket – mondta Sors László.

