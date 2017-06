Öt másodperc alatt átutalják majd a pénzt

Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatója a Portfolio pénzügyi IT konferenciáján arról beszélt, hogy a két év múlva július elsején induló azonnali fizetés hatékonysága hozzájárul a versenyképesség növeléséhez, és milliárdokat spórolhatunk a készpénzes fizetések visszafogásával is.

Bartha Lajos a követelményekre is kitért. „Minden tízmillió forint alatti belföldi, egyedi forintátutalásnak másodpercek alatt kell végigmennie a rendszeren. A másodpercek azt jelenti, hogy maximum 5 perces időhatárt adunk. Ez nem azt jelenti, hogy egy-egy szereplőnek lesz 5 másodperce arra, hogy lebonyolítsa fizetést, hanem

onnantól kezdve, hogy egy pénzforgalmi szolgáltató megkapta a fizetési megbízást, maximum 5 másodpercen belül meg kell érkeznie annak a fogadó fél számlájára”

- részletezte az igazgató.

A jegybank igazgatója leszögezte, hogy két éve van felkészülnie a pénzügyi szereplőknek, mert ez a szolgáltatás minden szereplőnek kötelező lesz. Mint mondta, fontos a rendszer kiépítése, mivel, ha a magyarok nem, akkor külföldi szereplők biztosan kiépítik ezt a rendszert.

A rendezvényen Csányi Péter, az OTP Bank ügyvezető-igazgatója is

a digitális szolgáltatások előretöréséről beszélt,

hiszen a kezdő panelbeszélgetésben arról szólt, hogy a bank több mint 600 ezer ügyfelének tette lehetővé online igénylést.

„Nemrég vezettük be a teljesen online személyi kölcsönünket, amely most már elérhető 650 ezer ügyfelünknek, és teljesen online végig tudja vinni a folyamatot. Jelentős sikereket értünk el vele, most már a kétmilliárdot is elérte a folyósítás, és még csak decemberben indítottuk el” - számolt be Csányi Péter.

Az ügyvezető igazgató végül hozzátette: fontos a párhuzamos ügyvitel. A hagyományos megoldások mellett tehát az ügyfelek igényeit alapul véve digitalizál a bank, akár a fiókokban is.

