Munkatársakat toboroz egy új magyar légitársaság

Munkatársakat is toboroz már a Ronan Air Kft., amely az angol nyelvű álláshirdetések szerint egy Budapesten működő új, menetrendszerinti járatokat üzemeltető légitársaságot indítana 22 nemzetközi úti céllal - írja a hvg.hu.

Az egyik hirdetésben kereskedelmi menedzsert keresnek, aki többek között a leendő légitársaság belföldi és nemzetközi marketingstratégiájának kialakításáért is felelne. Egy másik hirdetésben titkársági és pénzügyes kollégát keresnek.

A leendő dolgozóknak július 1-jén már munkába is kellene állniuk

Pest megyében, bár a munkavégzésük helye a hirdetések szerint rugalmas lenne.

A Ronan Air Kft. neve először 2014-ben bukkant fel, akkor jegyezték be. A cég tulajdonosa Godaliyanage Rohan Nanayakkara, aki 1993 óta képviseli Magyarországot Srí Lankán tiszteletbeli konzulként. Az airportal.hu híroldal három éve azt írta, hogy a konzulátus az R-Group International csoport címén található, amely több vállalkozást is magába foglal, többek közt a Ronan Airt is.

Már él a ronanair.com webcím is, bár egyelőre csak az R-Group International oldalára mutat, a cég honlapján pedig egy útvonaltérképet is találni, amelyen Nagy-Britanniától és Dániától egészen Jordániáig terjednek a célállomások.

