Megdrágul az ország egyik kedvenc gyümölcse

Folyamatosan nőtt az elmúlt 15 évben a cseresznye termőterülete és így a termésmennyiség is, ami egy optimális évben megközelíti a 20 ezer tonnát. Az idei év azonban a húsvéti fagyok miatt nem ilyen volt (a termés mintegy ötödét elvitte a szélsőséges tavaszi időjárás), és ez az árakban is érezhető lesz. Szintén felfelé nyomja az árakat a munkaerőhiány is, ami az ilyen kampánymunkáknál befolyásoló tényező - mondta az InfoRádióban Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Az összes termés a nagyjából 20 ezer tonnából elenyésző, évi 1000 tonnát tesz ki, az import pedig még kevesebb, 100 tonna. Ez jellemzően Németországból érkezik szeptemberben.

A nagy, roppanós cseresznyét szeretjük

A kedvenc fajta Magyarországon a Germersdorfi, ami a teljes állomány mintegy 20 százalékát teszi ki. Utána következik, tíz-tíz százalékkal a Bigarreau és a Van. A régebbiek és az újabb nemesítésű magyar fajták is jelen vannak a piacon, az újabbak egyre népszerűbbek. Ilyen hibrid például a Carmen, a Rita vagy a Vera - és ezeknek Győrffy Balázs szerint szép jövő jósolható az ágazaton belül.

A korai fajták

Termelés szempontjából a cseresznye a legmegbízhatatlanabb gyümölcs, pedig korai érése miatt az egyik legkedveltebb is. A termésnek a tavaszi időjárás nem tett jót, és nemcsak a fagyok, hanem az elhúzódó, hűvös szeles virágzáskori idő sem - mondta az InfoRádióban a Zöldség-Gyümölcs Terméktanács vezetőségi tagja, Apáti Ferenc. A cseresznye termelési szempontból való "megbízhatatlanságát" mutatja, hogy ha nincs jó, kellemes idő a virágzásakor (április első fele), akkor nem lesz jó a termés, ha pedig jó is volt az idő, a szép termést egy-két nap alatt tönkreteheti egy nagyobb eső. Emiatt nem szereti a feldolgozóipar a cseresznyét, pedig ez az egyik legfinomabb befőtt a szakember szerint.

A legkorábbi fajta nemcsak Magyarországon, hanem talán egész Európában is a Rita nevű cseresznye, amely május 20-a körül érik, de nagyobb mennyiséget nem termesztenek belőle.

Amelyekből nagyobb mennyiséget termesztenek és koraiak, már meg is jelentek a boltokban, piacokon, az a Bigarreau Burlat és a Valerij Cskalov cseresznye.

Ezeket követik a június 10. körül érő fajták, mint például a Tünde, a Carmen és a Pál, majd június 15. körül érkeznek a fő fajták, amelyek a magyarországi termés 40-50 százalékát adják. Közülük is első helyen a Germersdorfi fajták, valamint a Cordia és a Linda.

A végére maradnak a késői érésűek, június végi, július elejei szüretkezdettel, mint például a Katalin, a Regina, az Alex és a Hedelfingeni, amelyek július 10-15-ig ott vannak a hazai piacon - sorolta a május végétől július közepéig tartó magyar cseresznyeszezon menetrendjét Apáti Ferenc.

