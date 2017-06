Mégsem lesz korlátlan a külföldi telefonálás

Kevesebb mint tíz nap múlva megszűnik a roaming felára, de jó tudni, hogy a csomagkedvezmények egy része továbbra is csak itthon működik.

Június 15-től bárhol az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen belül felár nélkül, azaz

belföldi árakon lehet a mobiltelefonunkról hívást kezdeményezni és fogadni, sms-t írni és internetezni

– közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Orosz Brigitta, a szervezet osztályvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy nem minden európai ország tagja az EU-nak és az EGT-nek.

„Érdemes vigyázni a szomszédos Ukrajnával, sokan ingáznak oda és gyakori úti cél. Szerbia szintén nem tagja az Európai Uniónak, a nyugati államok közül pedig Svájcban nem a szabályozott díjakon roamingolhatunk.”

A roamingfelár megszűnik és elvileg úgy telefonálhat bárki az unióban, mint itthon, de azért vannak apró eltérések, ilyen például a csomagkedvezmény. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az InfoRádió kérdésére azt közölte,

a roamingdíj számításának alapja a más hálózatba irányuló belföldi hívások díja.

Ha van az előfizető csomagjában ilyen, eltérő hálózatra vonatkozó ár, azt számolja a szolgáltató, ha nincs ilyen, akkor a csomagban jelölt percdíjat.

Az alapszabály az, hogy más hálózatba irányuló, azaz normál belföldi percdíjakon lehet hazatelefonálni, ha az unió valamely tagállamában nyaralunk, de akkor is a belföldi percdíjat számlázzák, ha egyik uniós államból másik uniós tagállamot hívunk. Ha itthonról telefonál valaki külföldre, az külföldi hívásnak számít, azaz nem a belföldi árakat látja a számlán.

Az adatforgalomnál is az a fő szabály – írta a hatóság, hogy a belföldi adatkeretet felár nélkül használhatja az előfizető az unió más országaiban is.

Ha belföldön korlátlan adatkerete van, a szolgáltató megszabhatja, külföldön mekkora legyen az adatkeret. Ugyanakkor ennek az adatforgalmi korlátnak igazodnia kell a normál használathoz – hangsúlyozta a hatóság, azaz nem lehet méltánytalanul kicsi.

Mindezekről van értesítési kötelezettsége a szolgáltatóknak – írta a hatóság az InfoRádió kérdésére. A számlás előfizetőket a számlalevélben, a kártyásokat pedig postán, e-mailben vagy sms-ben is értesíthetik. Az utóbbi gyakori, ebben az esetben az üzenetnek tartalmaznia kell a linket, amelyre kattintva megtudhatja a részleteket az ügyfél. A számlalevélben küldött értesítés tartalmát is meghatározza a jogszabály, a tájékoztatásnak nem csupán arra kell kiterjednie, hogy változnak az általános szerződési feltételek, hanem arra is, hogy melyik hogyan és mikortól.

