Így működik bankkártya nélkül az ATM

A mobil banki szolgáltatások kiterjesztésével arra is lehetőség nyílik, hogy hatékonyabban védekezzenek az ügyfelek a csalók ellen. Az Egyesült Államokban már 13 ezer ATM-et kártyafüggetlenre cseréltek, igaz, ez egyelőre még csak kísérleti program.

A rendszer úgy működik, hogy az ATM mellett az ügyfeleknek be kell jelentkezniük a mobil banki alkalmazásukba, és egy egyszeri használatú, 8 számjegyű kódot kell kérniük a kártya PIN kódjával. A digitális pénztárcát megnyitják, és egy kártyaleolvasóhoz érintik, ezzel aktiválják az ATM-et. A tranzakciót pedig PIN-kóddal tudják befejezni.

Ennek a technikai újításnak az az egyik oka, hogy megakadályozzák az ATM-es csalásokat. Ez a rendszer sem kijátszhatatlan, és ezek után a telefonra is annyira kell vigyázni, mint a pénztárcára.

"A technológia már elérhető, nem lenne akadálya itthon az érintésmentes ATM-ek használatának. Ha külföldön is beválik, akkor

3-5 év múlva Magyarországon is megjelenhetnek az ilyen típusú megoldások

- mondta a Pénzcentrum megkeresésére Kárpáti Balázs, a TrezEx Hungária Zrt. vezérigazgatója.

A mobilfizetés viszont már nálunk is elérhető, jelenleg három pénzintézet ügyfelei fizethetnek androidos telefonjaikkal. Elsőként a Gránit Bank vezette be a mobilfizetési alkalmazást, amihez elegendő egy telefonba épített NFC-chip. Néhány hete viszont az MKB és a Budapest Bank is bevezette a mobilos szolgáltatást.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!